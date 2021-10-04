Что такое "Досье Пандоры" и какие секреты оно раскрывает: взгляд мировых СМИ

Документы, попавшие в руки журналистов, рассказывают о том, кто из политиков и где имеет офшорные компании

Набирает обороты очередной скандал, связанный с документами, попавшими в руки журналистского расследования. Эти документы получили название "Досье Пандоры" и свидетельствуют о теневых сделках многих влиятельных людей мира.

Недавняя статья на сайте The Guardian знакомит читателя с тем, что такое "Досье Пандоры" и какую же информацию оно содержит.

Секретные сделки и скрытые активы некоторых из самых богатых и влиятельных людей мира были раскрыты в крупнейшей в истории утечке офшорных данных.

Они проливают свет на тайные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая нынешних и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также рассказывают о тайных финансах более 300 других государственных должностных лиц, таких как министры, судьи, мэры и военные генералы в более чем 90 странах.

В просочившихся данных фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, как, например, недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито.

"Досье Пандоры" раскрывает внутреннее устройство того, что является теневым финансовым миром, предоставляя редкое окно в скрытые операции глобальной офшорной экономики.

Что такое "Досье Пандоры"?

"Досье Пандоры" — это крупнейшее в истории хранилище утечек данных, раскрывающих тайну налоговой гавани. Они открывают редкое окно в скрытый мир офшорных финансов, проливая свет на финансовые секреты некоторых из самых богатых людей мира.

Файлы просочились в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Представители консорциума поделились доступом с Guardian, BBC и другими СМИ по всему миру. В общей сложности хранилище состоит из 11,9 млн файлов, относящихся в общей сложности к 14 офшорным поставщикам услуг, общим объёмом 2,94 терабайта информации. Это делает его более крупным по объему, чем "Документы Панамы", обнародованные в 2016 году, и "Райский документы" 2017 года. Это были две предыдущие скандальные утечки информации об офшорах.

Откуда взялось "Досье Пандоры"?

ICIJ, некоммерческая журналистская организация из Вашингтона, округ Колумбия, не определяет источник утечки документов. Чтобы облегчить глобальное расследование, ICIJ предоставила удаленный доступ к документам журналистам из 117 стран, в том числе репортерам Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline и Австралийской радиовещательной корпорации. В Великобритании расследование ведут Guardian и BBC Panorama.

Что такое офшорный поставщик услуг?

14 офшорных поставщиков услуг, у которых произошла утечка информации, предоставляют корпоративные услуги частным лицам или компаниям, стремящимся вести офшорный бизнес. Их клиенты обычно стремятся незаметно создавать компании или трасты в слабо регулируемых налоговых областях, таких как Британские Виргинские острова (БВО), Панама, Острова Кука и американский штат Южная Дакота.

Компании, зарегистрированные в офшоре, могут использоваться для хранения таких активов, как недвижимость, самолеты, яхты, а также инвестиций в акции и акции. Держа эти активы в офшорной компании, можно скрыть от остального мира личность человека, которому они фактически принадлежат.

Почему люди переводят деньги в офшоры?

Обычно это делается по причинам налогообложения, секретности или регулирования. Оффшорные юрисдикции, как правило, не имеют налогов на прибыль физических лиц или налогов на прибыль корпораций, что делает их потенциально привлекательными для состоятельных людей и компаний, которые не хотят платить налоги в своих странах.

Хотя это сомнительно с моральной точки зрения, но такое уклонение от уплаты налогов может быть законным. Оффшорные юрисдикции также, зачастую, очень секретны и публикуют мало или вообще не публикуют информацию о зарегистрированных там компаниях или трастах. Это может сделать их полезными для преступников, тех, кто уклоняется от уплаты налогов или отмывает деньги, кому необходимо скрыть деньги от налоговых или правоохранительных органов.

Верно также и то, что люди в коррумпированных или нестабильных странах могут использовать офшорных провайдеров, чтобы вывести свои активы за пределы досягаемости репрессивных правительств или криминальных противников, которые могут попытаться захватить их или попытаться обойти ограничения в твердой валюте. Другие могут уйти в офшор по причинам наследства или имущественного планирования.

Все ли, кто упоминается в "Досье Пандоры", сделали что-то плохое?

Нет. Перемещение денег в офшор само по себе не является незаконным, и есть законные причины, по которым некоторые люди это делают. Не все, кого называют в "Досье Пандоры", подозреваются в преступлениях. Но многие из них могут быть обвинены в широком спектре проступков: от морально сомнительного до потенциально преступного.

"Досье Пандоры" представляет собой последнюю — и крупнейшую по объему данных — серию крупных утечек финансовых данных, сотрясавших оффшорный мир с 2013 года.

Кого же касается "Досье Пандоры"?

Некоторые богатые люди и компании прячут свои активы в офшорах, чтобы избежать уплаты налогов в своих странах, и эта деятельность, по оценкам экспертов, обходится правительствам в миллиарды недополученных доходов.

Среди прочих в "Досье Пандоры" упоминается правитель Иордании, король Абдалла II, который, как показывают документы, создал секретную империю недвижимости стоимостью 100 млн. долларов, охватывающую Малибу, Вашингтон и Лондон. Король Иордании отказался отвечать на конкретные вопросы, но сказал, что нет ничего предосудительного в том, что он владеет недвижимостью через оффшорные компании. Иордания, как оказалось, заблокировала сайт ICIJ в воскресенье, за несколько часов до публикации "Досье Пандоры".

Документы также показывают, что правящая в Азербайджане семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около £400 млн. Один из их объектов был продан короне королевы, которая в настоящее время выясняет, как она смогла заплатить 67 млн фунтов стерлингов компании, которая действовала как прикрытие для семьи, регулярно обвиняемой в коррупции.

"Досье Пандоры" также грозит политическими потрясениями двум лидерам Европейского союза. Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, которому на этой неделе предстоят выборы, сталкивается с вопросами о том, почему он использовал оффшорную инвестиционную компанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн. долларов. Он отказался прокомментировать этот вопрос.

А на Кипре, который сам является спорным оффшорным центром, президента Никоса Анастасиадиса могут попросить объяснить, почему основанная им юридическая фирма была обвинена в сокрытии активов скандального российского миллиардера за подставными владельцами компаний. Фирма отрицает какие-либо правонарушения, а президент Кипра говорит, что перестал принимать активное участие в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997 году.

Не все, кто назван в "Досье Пандора", обвиняются в правонарушениях. В просочившихся файлах говорится, что Тони и Чери Блэр сэкономили 312 тыс фунтов стерлингов на налогах на недвижимость, когда приобрели лондонское здание, частично принадлежащее семье видного бахрейнского министра.

Бывший премьер-министр и его жена купили офис стоимостью 6,5 млн. фунтов стерлингов в Мэрилебоне, приобретя оффшорную компанию на Британских Виргинских островах (БВО). Хотя этот шаг не был незаконным, и нет никаких доказательств того, что Блэйры активно пытались избежать налогов на недвижимость, сделка подчеркивает лазейку, которая позволила богатым владельцам недвижимости не платить налог, обычный для обычных британцев.

Утечка записей наглядно иллюстрирует центральную координирующую роль, которую играет Лондон в мутном мире офшоров.

В утечке также фигурирует Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины в 2019 году, пообещав очистить экономику своей страны от коррупции и влияния олигархов. Во время предвыборной кампании Зеленский передал свои 25% акций в оффшорной компании близкому другу, который сейчас работает главным советником президента. Зеленский отказался от комментариев, и неизвестно, остается ли он действительным владельцем своей доли в этой компании.

Статья вышедшая на сайте "Süddeutsche Zeitung" также пишет о политиках во всем мире, которые утверждали о том, что хотят бороться с коррупцией и уклонением от налогов.

"Досье Пандоры" сообщает о широком спектре мошенников, знаменитостей и спекулянтов. Но особое место занимают подробности операций более 300 политиков и официальных лиц из почти 100 стран, включая 35 действующих или бывших глав государств и правительств.

Из соображений защиты источников ни Международный консорциум журналистских расследований, ни "Süddeutsche Zeitung" не предоставляют никакой дополнительной информации о происхождении последней утечки. В большой степени это обусловлено тем, что многие документы связаны с преступной деятельностью. В них содержится подробная информация о компании, занимающейся предоставлением оффшорных услуг в Великобритании, которую использовал мафиози Раффаэле Амато. Он связан как минимум с двенадцатью убийствами.

Обычный гражданин мало что потерял в теневой нише финансового мира; сюда прыгает обычный мультимиллионер или даже миллиардер.

Здесь следует еще раз отметить: бизнес в налоговых убежищах не запрещен, и многие сделки и инвестиции, упоминаемые в утечке, кажутся абсолютно законными. Это становится незаконным, например, если налогооблагаемый доход, зарегистрированный в налоговых убежищах, не сообщается в местную налоговую инспекцию. Проверить это, в свою очередь, для СМИ вряд ли возможно.

Совершенно другой вопрос: насколько уместны законные схемы экономии налогов?

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский также оказался в списке владельцев офшоров несмотря на декларируемую борьбу с олигархами и коррупцией.