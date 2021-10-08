"Застряг під великим бетоном, допоможіть": в Грузії люди пишуть пости в Facebook з-під обваленого будинку (відео)
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Будинок в Грузії міг впасти через вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту
У грузинському місті Батумі триває спецоперація з порятунку людей, які перебували в 7-поверховому будинку в момент обвалення.
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, під завалами знаходяться люди: вони пишуть повідомлення з криком про допомогу в Facebook і дзвонять рятувальникам.
За словами глави уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе, в службу порятунку зателефонувало двоє людей. Вони повідомили, де знаходяться, а також про те, що під завалами є інші члени їх сімей.
Крім того, ще один потерпілий написав пост в Facebook: "Я застряг під великим бетоном, допоможіть, підніміть цей великий блок".
На місці працює безліч рятувальників і волонтерів, які розбирають уламки будинку руками — важкій техніці працювати поки не можна, щоб не травмувати постраждалих ще більше.
Тим часом в мережі публікують моторошні відео, зняті в перші секунди після обвалення житлового будинку. Трагедія могла статися через вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту.
Нагадаємо, раніше подібна трагедія сталася в Іспанії, де обвалився триповерховий житловий будинок.
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