"Застряг під великим бетоном, допоможіть": в Грузії люди пишуть пости в Facebook з-під обваленого будинку (відео)

Будинок в Грузії міг впасти через вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту

У грузинському місті Батумі триває спецоперація з порятунку людей, які перебували в 7-поверховому будинку в момент обвалення.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, під завалами знаходяться люди: вони пишуть повідомлення з криком про допомогу в Facebook і дзвонять рятувальникам.

За словами глави уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе, в службу порятунку зателефонувало двоє людей. Вони повідомили, де знаходяться, а також про те, що під завалами є інші члени їх сімей.

Крім того, ще один потерпілий написав пост в Facebook: "Я застряг під великим бетоном, допоможіть, підніміть цей великий блок".

На місці працює безліч рятувальників і волонтерів, які розбирають уламки будинку руками — важкій техніці працювати поки не можна, щоб не травмувати постраждалих ще більше.

Тим часом в мережі публікують моторошні відео, зняті в перші секунди після обвалення житлового будинку. Трагедія могла статися через вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту.

Нагадаємо, раніше подібна трагедія сталася в Іспанії, де обвалився триповерховий житловий будинок.