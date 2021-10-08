Рус

"Застряг під великим бетоном, допоможіть": в Грузії люди пишуть пости в Facebook з-під обваленого будинку (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
31
У Батумі на місці трагедії працюють рятувальники та волонтери, які розгрібають завали руками в надії знайти живих Новина оновлена 08 жовтня 2021, 14:32
У Батумі на місці трагедії працюють рятувальники та волонтери, які розгрібають завали руками в надії знайти живих

Будинок в Грузії міг впасти через вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту

У грузинському місті Батумі триває спецоперація з порятунку людей, які перебували в 7-поверховому будинку в момент обвалення.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, під завалами знаходяться люди: вони пишуть повідомлення з криком про допомогу в Facebook і дзвонять рятувальникам.

За словами глави уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе, в службу порятунку зателефонувало двоє людей. Вони повідомили, де знаходяться, а також про те, що під завалами є інші члени їх сімей.

Крім того, ще один потерпілий написав пост в Facebook: "Я застряг під великим бетоном, допоможіть, підніміть цей великий блок".

На місці працює безліч рятувальників і волонтерів, які розбирають уламки будинку руками — важкій техніці працювати поки не можна, щоб не травмувати постраждалих ще більше.

Тим часом в мережі публікують моторошні відео, зняті в перші секунди після обвалення житлового будинку. Трагедія могла статися через вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту.

Нагадаємо, раніше подібна трагедія сталася в Іспанії, де обвалився триповерховий житловий будинок.

Теги:
#Грузія #Батумі #Постраждалі #Обвалення будівлі
Руслан Стефанчук в Раді
Політика
Стефанчука призначили новим спікером Ради
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук в Раді
Стефанчука призначили новим спікером Ради
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков на засіданні Ради 07.10.2021
Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим: всі деталі (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Українські пенсіонери знову отримають добавку до пенсії
Пенсійному фонду виділили ще 18,5 млрд гривень: чи чекати нового підвищення пенсій в цьому році
Дата публікації
Категорія
Новий день — новий рекорд: в Україні захворілих на COVID-19 вчетверо більше, ніж видужалих
Новий день — новий рекорд: в Україні захворілих на COVID-19 вчетверо більше, ніж видужалих
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Офшори Зеленського, зняття Разумкова, смерть Полякова. Страшно подумати, що буде завтра