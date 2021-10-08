Чи зможе цифровий долар замінити звичайну валюту? Плюси, мінуси, підводні камені

Чи поступиться готівка місцем цифровим розрахунками чи вони будуть використовуватися одночасно?

Цифрові валюти, як відомо, не відрізняються великою стабільністю. Їх періодично лихоманить і вартість їх покупки то злітає, то падає. Проте, їх розвиток йде своєю чергою.

Недавня стаття на сайті новин News Yahoo розповідає про перспективи випуску цифрового долара. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Есвар Прасад, професор економіки Корнельського університету і автор книги "Майбутнє грошей" в своєму інтерв’ю інтернет виданню Yahoo Finance Live заявив: "Кінець фізичної валюти, готівки, безумовно, наближається, і криптовалюта, включаючи біткоіни (BTC-USD), проклала шлях до цієї революції".

Протягом останніх декількох десятиліть повним ходом йде цифровизация транзакцій. Але серйозні дискусії про повністю цифровий долар з’явилися відносно недавно.

Цифровий долар не за горами

Перспектива створення цифрової валюти центрального банку в США в 2021 році набирає обертів. Федеральна Резервна Система планує почати процес аналізу витрат і переваг, пов’язаних з цифровою валютою центрального банку вже в найближчі дні.

Хоча шанси на прийняття цифрової валюти в найближчому майбутньому невеликі, цифрові платежі за останні кілька років росли експоненціально. Це дає підстави вважати, що США рухаються в бік цифрової економіки.

За словами професора економіки Прасада, цифрова валюта, підтримувана державою, може стати перевагою для процвітаючого приватного сектора, забезпечуючи більш широку фінансову доступність.

"Банкінг для небанківських клієнтів" був популярною метою для ентузіастів цифрових валют і інших фінансових технологій. За словами ентузіастів, завдяки інтернету звичайні люди отримали безліч фінансових інструментів, історично доступних виключно професіоналам, а нові розробки в області фінансових технологій дали цим людям більше важелів впливу і контролю над своїми фінансами.

"У багатьох країнах метою введення цифрової валюти є фінансова доступність, — розповів Прасад, — Ідея полягає в тому, що центральний банк робить дуже недорогу цифрову платіжну систему легко доступною для всіх, включаючи людей з низьким рівнем доходу, які можуть не мати доступу до кредитної карти або банківського рахунку. Це допоможе залучити людей до фінансової системи, а також послужить порталом для основних банківських продуктів і послуг з кредитування, заощадження і так далі ".

Китай виривається в лідери

Китай випустив свою власну цифрову валюту, хоча і у вигляді серії випробувань, на початку цього року. Таким чином, китайці випередили США і стали першою країною, яка створила свою власну цифрову валюту.

У КНР випустили власну цифрову валюту

"Я не думаю, що тут критично важливо, хто перший запустив свою цифрову валюту, — сказав Есвар Прасад, — Звичайно, якщо цифровий юань стане широко використовуватися всередині країни і, можливо, навіть за її межами, то на ситуацію можна буде дивитися по іншому. але в кінцевому підсумку, для використання в якості сховища вартості, резервної валюти, важливий не тільки розмір економіки або глибина фінансових ринків, а й інституційна база країни".

За словами Прасада, у США є кілька переваг перед Китаєм, включаючи незалежний центральний банк, стандарт верховенства закону і чітку систему стримувань і противаг. За всіма цими параметрами, на думку експерта, Китаю належить пройти довгий шлях. Тому немає підстав побоюватися, що цифровий юань підірве панування долара як світової резервної валюти.

Гальмування створення цифрової валюти центрального банку

Проте, все ще присутні значні сумніви в доцільності і важливості цифрової валюти центрального банку.

Опитування, проведене Європейським центральним банком, показало, що як громадськість, так і фінансові фахівці вважають конфіденційність однією з головних проблем потенційного цифрового євро. Закони про безпеку даних і конфіденційність були гарячою темою дебатів у правовій сфері ЄС, особливо в останні кілька років.

"Я думаю, що в кінцевому підсумку жоден центральний банк не хоче, щоб його гроші використовувалися в незаконних цілях, — сказав Прасад, — Тому можливість аудиту та відстеження транзакцій, а значить, і втрата конфіденційності — це та особливість, з якою нам доведеться жити ".

Для успішного функціонування цифрової валюти центрального банку необхідно знайти баланс між приватними і суспільними інтересами.

"Для ефективної роботи цифрових валют центральних банків державні і приватні установи повинні співпрацювати, щоб забезпечити інтеграцію з існуючими платіжними системами, передбачити майбутні потреби клієнтів і підтримувати інновації, зберігаючи при цьому суспільну довіру, конфіденційність і стабільність фінансової системи в цілому", — відзначають експерти в банку міжнародних розрахунків.

Раніше «Телеграф» писав про те, що ще на початку цього року в США була ініціатива заборонити деякі криптовалюти.

Також, з огляду на мінливий характер курсу криптовалюти, у деяких експертів виникає резонне питання про те, чи є, наприклад, біткоіни вигідним інвестиційним інструментом чи це чергова афера століття.