Нова хвиля пандемії: чи готовий світ дати відсіч COVID-19?

Якщо відкинути особисті політичні пріоритети та сконцентруватися на співпраці та обміні інформацією, то можна спільними зусиллями впоратися з будь-яким викликом

Боротьба з пандемією продовжується. У регіонах з низьким рівнем вакцинації кількість госпіталізованих із COVID-19 продовжує зростати.

Нещодавня стаття на сайті Euronews розповідає про те, що світові лідери та представники системи охорони здоров’я намагаються узагальнити уроки з поточної пандемії. "Телеграф" пропонує вам ознайомитись з її перекладом.

У Берліні з 24 по 26 жовтня пройшов Всесвітній саміт охорони здоров’я 2021 року, на якому політичні лідери та представники громадянського суспільства та приватного сектору обговорювали питання можливої підготовки до наступної пандемії.

Представник компанії Economist, яка є частиною новинного сайту The Economist, виступаючи на саміті, заявив: "Ми спостерігаємо безпрецедентну швидкість розробки тестів, методів лікування та вакцин, необхідних для забезпечення безпеки у світі. Але питання залишається відкритим: чи дійсно світ змінився з погляду нашої здатності реагувати на такі виклики?".

Співпраця та інвестиції: два компоненти для боротьби з пандемією

"Ми повинні бути краще підготовлені наступного разу, — зазначили експерти, що виступали на саміті, — А для цього нам необхідний глобальний договір. Це не може і не має стосуватися лише однієї країни".

Один із головних уроків, який експерти змогли отримати з безпрецедентної пандемії, полягає в тому, що співпраця є ключем до подолання цієї кризи.

Співпраця можлива і добре працює, коли здійснюється без будь-якої політичної спрямованості, без будь-яких інших цілей, крім власне кінцевої мети подолання пандемії.

На думку керівників фармацевтичних федерацій, така співпраця можлива лише за умови "багатогранного підходу". Це означає, що дані та їх аналіз повинні перебувати під постійним контролем та надходити з якомога більшої кількості надійних джерел.

Щоб переконатися в доступності та ефективності такого підходу, Томас Тріомф запропонував розглядати фінансові вкладення в охорону здоров’я та вакцини не як витрати, а як інвестиції.

"Я думаю, що ця пандемія COVID-19 показала, що раннє інвестування у вакцини на всіх етапах абсолютно необхідне, щоб рухатися вперед і бути готовим до наступної пандемії", — заявив експерт.

Довіра та спілкування — ключові елементи успіху

"За відсутності хорошої комунікації дезінформація може поширюватися швидко і завдавати непоправної шкоди", — наголосив Хамфріс.

"Коли йдеться про питання громадської охорони здоров’я, коли на карту поставлено життя людей, нам необхідно відкинути політичні інтереси і зосередитися на головному, і переконатися в тому, що люди отримують правдиву інформацію. Інакше дезінформація про пандемію та вакцинацію може мати згубні наслідки", — продовжили виступ його колеги.

Інструментарій із реагування на пандемію на рівні країни

У документі під назвою "Інструментарій реагування на пандемію лише на рівні країни: підбиття підсумків" журнал Economist Impact, запропонував ряд заходів, які можуть поліпшити майбутні заходи реагування на пандемію. Ці заходи були складені на підставі ключових міжнародних документів та думок експертів.

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У документі наголошується, що якщо окремі країни зможуть визначити та застосувати свої власні пріоритети, цей інструментарій можна буде розглядати як дорожню карту для підвищення готовності.

Ключові механізми для ефективного реагування на пандемію

Журнал The Economist Impact перерахував вісім ключових механізмів ефективного реагування на пандемію.

Координація на місцевому, національному та міжнародному рівнях

Зміцнення довіри населення до політиків та інститутів

Оптимізація використання ресурсів для отримання максимальної віддачі від того, що є в наявності

Застосування науково обґрунтованого, неполітизованого підходу

Виявлення та отримання уроків з попередніх і поточних спалахів захворювання

Надання фінансової та практичної підтримки населенню

Забезпечення дотримання правил та обмежень

Забезпечення максимально широкого доступу до діагностики, вакцин та методів лікування.

"Ефективні заходи у відповідь засновані на довгострокових інвестиціях у громадську охорону здоров’я, загальній стійкості систем охорони здоров’я, здатності мобілізувати відповідну інфраструктуру реагування та політичної компетентності", — йдеться у висновку документа.

"Жоден з елементів, включених у набір, не буде достатнім для пом’якшення наслідків пандемії, але кожен із них є найважливішим будівельним блоком, що дозволяє країнам досягати кращих результатів у майбутньому".

Раніше "Телеграф" писав про те, що для подолання пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати хоча б 80% населення.