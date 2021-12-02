Міфи VS реальність: НАТО спростувало п’ять головних російських фейків

У Альянсі також прокоментували вступ України у НАТО

Вороже ставлення Російської Федерації до Північноатлантичного альянсу проявляється не лише у питанні вступу України у НАТО, але й у безлічі міфів, які розповсюджуються російськими ЗМІ. У відповідь на це пресслужба Альянсу зібрала 5 головних фейків та розвіяла їх.

Відповідна інформація з’явилася на сайті NATO.

Міф №1 — НАТО не зацікавлене вести діалог із Росією

Реальність: Альянс закликає до діалогу, і пропозиція НАТО провести нараду між Альянсом і Російською Федерацією досі залишається актуальною.

"Мʼяч на полі Росії", — стверджують у НАТО.

Міф № 2: НАТО ігнорує пропозицію перенести військові навчання якомога далі від "лінії зіткнення" сил НАТО та Росії

Реальність: Кордони союзників не є "лінією зіткнення". Розгортання сил НАТО на території союзників має оборонний характер, відповідний міжнародним зобов’язанням Альянсу.

Міф № 3: Україна не може вступити до НАТО

Реальність: Союзники НАТО вітають прагнення України вступити до НАТО і підтримують рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу.

Міф № 4: НАТО відкидає пропозиції Росії щодо контролю над озброєннями

Реальність: Альянс вважає, що пропозиція Росії про мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування в Європі "не викликає довіри". Реальність така, що нових американських ракет у Європі немає, але є нові російські ракети у Європі − SSC-8.

Міф 5: НАТО оточує та намагається стримати Росію

Реальність: НАТО − це оборонний Альянс, метою якого є захист держав-членів. Цей міф також ігнорує географію. Довжина сухопутного кордону Росії становить понад 20 000 кілометрів. З них менше однієї шістнадцятої (1215 кілометрів) спільно з членами НАТО. Росія має сухопутні кордони з 14 країнами. Лише п’ятеро з них є членами НАТО.

Нагадаємо, що Росія неодноразово погрожувала Україні заходами у відповідь, якщо наша країна продовжить курс на зближення з Північноатлантичним альянсом. Зокрема нещодавно Пєсков називав вступ України в НАТО "червоною лінією" для РФ.

Втім, його заява викликала різку відповідь українського МЗС, в якому нагадали, що Росія вже окупувала частину територій України.

Загострення ж відносин між Росією і НАТО відбулося на початку жовтня, коли Альянс позбавив акредитації вісьмох російських дипломатів, яких викрили в шпигунстві. Після цього у РФ прийняли рішення закрити представництво НАТО.