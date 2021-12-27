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"Треба готуватися до наступної": в ООН озвучили невтішний прогноз щодо пандемії COVID-19

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В ООН вважають, що пандемія COVID-19 не буде останньою Новина оновлена 27 грудня 2021, 10:47
В ООН вважають, що пандемія COVID-19 не буде останньою

Генсек ООН вважає, що до нових викликів треба готуватися вже зараз

У Організації об’єднаних націй переконані, що теперішня пандемія коронавірусу COVID-19 буде далеко не останньою для світу і варто вже зараз готуватися до появи нових.

Таку думку у власному Twitter-акаунті озвучив генсек ООН Антоніу Гутерреш. Його допис стосувався Міжнародного дня протиепідемічної готовності.

"COVID-19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. Реагуючи на нинішню кризу в галузі охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступної", — йдеться у повідомленні генсека ООН.

Гутерреш вважає, що питанню підготовки до нових можливих пандемій вже зараз необхідно приділити увагу та виділити інвестиції. Крім того, країнам необхідно забезпечити рівний доступ до вакцин. Генсек ООН додав, що вакцинація і доступне для всіх лікування — це єдиний спосіб подолати кризу.

Нагадаємо, що Міжнародний день протиепідемічної готовності у світі відзначають 27 грудня. Його заснували у 2020 році з подачі Генасамблеї ООН з метою привернути увагу до проблеми запобігання пандемій та сконцентрувати зусилля для боротьби з ними.

Варто зазначити, що українські науковці також дотримуються думки, що пандемія коронавірусу далеко не остання. Зокрема, на думку лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, за кілька років на нас чекає ще страшніша пандемія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у США б'ють на сполох через суттєвий приріст хворих COVID-штамом "Омікрон". Науковці вважають, що важких випадків може побільшати.

Теги:
#ООН #Пандемія #Коронавірус #Антоніу Гутерреш #Covid-19
В ООН вважають, що пандемія COVID-19 не буде останньою
Світ
"Треба готуватися до наступної": в ООН озвучили невтішний прогноз щодо пандемії COVID-19
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Категорія
В ООН вважають, що пандемія COVID-19 не буде останньою
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