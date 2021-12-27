"Надо готовиться к следующей": в ООН озвучили неутешительный прогноз по пандемии COVID-19

Генсек ООН считает, что к новым вызовам нужно готовиться уже сейчас

В Организации объединенных наций уверены, что нынешняя пандемия коронавируса COVID-19 будет далеко не последней для мира и стоит уже сейчас готовиться к появлению новых.

Такое мнение в собственном Twitter-аккаунте озвучил генсек ООН Антониу Гутерреш. Его сообщение касалось Международного дня противоэпидемической готовности.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на нынешний кризис в области здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", — говорится в сообщении генсека ООН.

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Гутерреш считает, что вопросу подготовки к новым возможным пандемиям уже сейчас необходимо уделить внимание и выделить инвестиции. Кроме того, странам необходимо обеспечить равный доступ к вакцинам. Генсек ООН добавил, что вакцинация и доступное для всех лечение – это единственный способ преодолеть кризис.

Напомним, что Международный день противоэпидемической готовности в мире отмечается 27 декабря. Он был основан в 2020 году с подачи Генассамблеи ООН с целью привлечь внимание к проблеме предотвращения пандемий и сконцентрировать усилия для борьбы с ними.

Стоит отметить, что украинские ученые придерживаются мнения, что пандемия коронавируса далеко не последняя. В частности, по мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, через несколько лет нас ждет еще более страшная пандемия.

Ранее "Телеграф" сообщал, в США бьют тревогу из-за существенного прироста больных COVID-штаммом "Омикрон". Ученые считают, что тяжелых случаев может стать больше.