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США пригрозили Росії "заподіяти дуже гострий біль"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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США мають 18 сценаріїв реакції на можливе вторгнення Росії Новина оновлена 15 січня 2022, 17:50
США мають 18 сценаріїв реакції на можливе вторгнення Росії

США готують відповідь на російські гарантії безпеки.

Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв відповіді на можливе вторгнення Росії в Україну, але сподіваються, що ситуацію вдасться вирішити дипломатичним шляхом.

Про це розповіла заступник глави Держдепу США Вікторія Нуланд в інтерв’ю Financial Times.

Вона не стала розкривати деталі цих планів, але наголосила, що всі переговори між США та союзниками спрямовані на обговорення заходів, які у разі початку вторгнення "завдадуть дуже гострого болю і дуже швидко".

Водночас вона зазначила, що наразі дипломатичне вирішення проблеми ще можливе і США готують письмові відповіді на російські "гарантії безпеки".

"Ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це потрібно робити на основі взаємності, у них будуть образи, але ми також маємо побоювання", — сказала Нуланд.

Як повідомлялося раніше, у середині грудня Росія висунула вимоги США та НАТО, в яких вимагала нерозширення Альянсу, заборони вступу до нього України, а також припинення співпраці між нашою країною та США. Крім того, Кремль захотів, щоб НАТО вивело свої війська з країн Балтії, а також залишило Польщу без ракетного озброєння.

Після переговорів 10 січня США відкинули більшу частину цих вимог, заявивши, що не вирішуватимуть нічого "по Україні без України, по Європі без Європи і по НАТО без НАТО". Водночас вони погодилися обговорити тему розміщення американських ракет у Європі.

Загроза вторгнення після цього не зникла, а у розвідці США заявили, що мають інформацію про те, що Росія готувала теракти на окупованих територіях Донбасу, щоб дискредитувати українських військових та отримати привід для вторгнення.

Теги:
#Україна #США #Росія #Вікторія Нуланд
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