З Путіним переговорить Ердоган: що задумав президент Туреччини

Президент Туреччини не планує запроваджувати санкції проти Росії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у середу, 23 лютого, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Глави двох країн обговорять тему України та її участь у НАТО.

Про це з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова повідомляє "РІА Новости".

У Кремлі розповіли, що розмову Путіна та Ердогана запланували з ініціативи турецького президента, а відбудеться вона одразу після його участі в онлайн-саміті НАТО в Україні.

Водночас глава Туреччини відзначився заявою, що він співпрацює як з Україною, так і з Росією, тому санкції проти останньої навіть після визнання так званих "ЛНР-ДНР" не вводитиме.

За словами Ердогана, Туреччині це зовсім невигідно. Турецький лідер додав, що вони прагнуть вирішити це питання без шкоди для дипломатичних відносин, а будь-які кроки проти Росії прийматимуться після ретельних розрахунків і "делікатно".

Варто зазначити, що днем раніше, 22 лютого, Ердоган по телефону спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали тему визнання Росією так званих "ЛДНР". Турецький президент засудив рішення Москви й навіть натякнув на відповідь у Чорному морі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін ухвалив рішення про визнання "незалежності" так званих "ЛДНР" у понеділок, 21 лютого. Вже наступного дня в Кремлі підтвердили, що "Мінськ" більше не є їхнім пріоритетом для вирішення питань щодо Донбасу.

Західні партнери України не залишилися осторонь — багато держав запровадили санкції проти Кремля.