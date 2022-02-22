"ДНР"-"ЛНР", НАТО та Мінськ: 5 найгучніших заяв Путіна на прес-конференції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 28
Голова Кремля виступив із жорсткими умовами
"Телеграф" зібрав найголовніші заяви президента Росії Володимира Путіна на сьогоднішньому виступі перед російськими журналістами.
- Путін визнав "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. Такі межі своїм "республікам" у "документах" початково прописали окупанти.
- Після отримання дозволу Ради федерації на використання російських військ на Донбасі висунув умови, за якими Україна має відмовитись від вступу до НАТО, а також він вимагає від світу скасування санкцій проти Москви у зв'язку з анексією Криму. Щодо вступу до НАТО, Путін захотів, щоб Україна сама відмовилась від членства в альянсі.
- Також президент РФ на офіційному рівні визнав, що Мінських домовленностей більше не існує.
- Ще одна вимога Путіна — демілітарізація України.
- Також голова Кремля розповів, наскільки далеко може зайти російська армія: "передбачати конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації"
Цікаво, що українські аналітики та активісти "покопалися" в промові російського президента та знайшли там дуже багато неправдивих фактів.
Нагадаємо, що саме визнання "Л-ДНР" відбулося у понеділок, 21 лютого. Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися очільники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.
Західні лідери вже об’єднуються, щоб протистояти Кремлю за допомогою санкцій, а Туреччина навіть пообіцяла відповідь у Чорному морі. Водночас Україна вирішила офіційно розірвати всі дипломатичні відносини з Москвою.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-