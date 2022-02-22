"ДНР"-"ЛНР", НАТО та Мінськ: 5 найгучніших заяв Путіна на прес-конференції

Голова Кремля виступив із жорсткими умовами

"Телеграф" зібрав найголовніші заяви президента Росії Володимира Путіна на сьогоднішньому виступі перед російськими журналістами.

Цікаво, що українські аналітики та активісти "покопалися" в промові російського президента та знайшли там дуже багато неправдивих фактів.

Нагадаємо, що саме визнання "Л-ДНР" відбулося у понеділок, 21 лютого. Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися очільники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Західні лідери вже об’єднуються, щоб протистояти Кремлю за допомогою санкцій, а Туреччина навіть пообіцяла відповідь у Чорному морі. Водночас Україна вирішила офіційно розірвати всі дипломатичні відносини з Москвою.