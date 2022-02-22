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"ДНР"-"ЛНР", НАТО та Мінськ: 5 найгучніших заяв Путіна на прес-конференції

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
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Путін на виступі перед журналістами Новина оновлена 22 лютого 2022, 19:38
Путін на виступі перед журналістами

Голова Кремля виступив із жорсткими умовами

"Телеграф" зібрав найголовніші заяви президента Росії Володимира Путіна на сьогоднішньому виступі перед російськими журналістами.

  1. Путін визнав "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. Такі межі своїм "республікам" у "документах" початково прописали окупанти.
  2. Після отримання дозволу Ради федерації на використання російських військ на Донбасі висунув умови, за якими Україна має відмовитись від вступу до НАТО, а також він вимагає від світу скасування санкцій проти Москви у зв'язку з анексією Криму. Щодо вступу до НАТО, Путін захотів, щоб Україна сама відмовилась від членства в альянсі.
  3. Також президент РФ на офіційному рівні визнав, що Мінських домовленностей більше не існує.
  4. Ще одна вимога Путіна — демілітарізація України.
  5. Також голова Кремля розповів, наскільки далеко може зайти російська армія: "передбачати конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації"

Цікаво, що українські аналітики та активісти "покопалися" в промові російського президента та знайшли там дуже багато неправдивих фактів.

Нагадаємо, що саме визнання "Л-ДНР" відбулося у понеділок, 21 лютого. Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися очільники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Західні лідери вже об’єднуються, щоб протистояти Кремлю за допомогою санкцій, а Туреччина навіть пообіцяла відповідь у Чорному морі. Водночас Україна вирішила офіційно розірвати всі дипломатичні відносини з Москвою.

Теги:
#НАТО #Путін #Визнання #ДНР #ЛНР
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