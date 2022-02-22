"ДНР"-"ЛНР", НАТО и Минск: 5 самых громких заявлений Путина на пресс-конференции
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Глава Кремля выступил с жесткими условиями
Телеграф собрал самые главные заявления президента России Владимира Путина на сегодняшнем выступлении перед российскими журналистами.
- Путин признал "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. Такие границы своим "республикам" в "документах" первоначально прописали оккупанты.
- После получения разрешения Совета федерации на использование российских войск на Донбассе Путин выдвинул условия, по которым Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а также требует от мира отмены санкций против Москвы в связи с аннексией Крыма. Относительно вступления в НАТО Путин захотел, чтобы Украина сама отказалась от членства в альянсе.
- Также президент РФ на официальном уровне признал, что минских договоренностей больше не существует.
- Еще одно требование Путина – демилитаризация Украины.
- Также глава Кремля рассказал, насколько далеко может зайти российская армия : "предусматривать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации"
Интересно, что украинские аналитики и активисты "порылись" в речи российского президента и нашли там очень много неправдивых фактов.
Напомним, что само признание "Л-ДНР" состоялось в понедельник, 21 февраля. Это произошло после того, как к Путину непосредственно обратились руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало подлинной депортации мирного населения на территорию России.
Западные лидеры уже объединяются, чтобы противостоять Кремлю с помощью санкций, а Турция даже пообещала ответ в Черном море. В то же время Украина решила официально разорвать все дипломатические отношения с Москвой.
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