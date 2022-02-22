"ДНР"-"ЛНР", НАТО и Минск: 5 самых громких заявлений Путина на пресс-конференции

Глава Кремля выступил с жесткими условиями

Телеграф собрал самые главные заявления президента России Владимира Путина на сегодняшнем выступлении перед российскими журналистами.

Интересно, что украинские аналитики и активисты "порылись" в речи российского президента и нашли там очень много неправдивых фактов.

Напомним, что само признание "Л-ДНР" состоялось в понедельник, 21 февраля. Это произошло после того, как к Путину непосредственно обратились руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало подлинной депортации мирного населения на территорию России.

Западные лидеры уже объединяются, чтобы противостоять Кремлю с помощью санкций, а Турция даже пообещала ответ в Черном море. В то же время Украина решила официально разорвать все дипломатические отношения с Москвой.