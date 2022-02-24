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Байден сказав, чи чекати на його переговори з Путіним

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Джо Байден Новина оновлена 24 лютого 2022, 21:47
Джо Байден

Президент США відмовляє говорити з Путіним і готовий запровадити проти нього санкції

Президент США Джо Байден заявив, що не має наміру вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним після того, як Росія напала на Україну.

Про це американський лідер заявив на брифінгу для ЗМІ у Вашингтоні у четвер, 24 лютого, увечері.

"Я відмовляюся говорити з Путіним зараз", — сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи буде він говорити з Путіним.

Під час виступу він також назвав Путіна тираном.

Крім цього, Джо Байден заявив, що готовий ввести санкції проти особисто Путіна.

Раніше на брифінгу президент США повідомив про новий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Також про масштабні санкції проти Росії у четвер увечері оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Крім цього, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що Лондон ввів блокуючі санкції проти російських авіакомпаній "Аерофлот" та банку ВТБ.

Раніше також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має намір запровадити проти Росії найжорсткіший пакет санкцій в історії спільноти.

Теги:
#США #Росія #Санкції #Джо Байден
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