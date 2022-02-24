Укр

Байден сказал, ждать ли его переговоров с Путиным

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Джо Байден Новость обновлена 24 февраля 2022, 21:47
Джо Байден

Президент США отказывает говорить с Путиным и готов ввести против него санкции

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен вести переговоров с российским президентом Владимиром Путиным после того, как Россия напала на Украину.

Об этом американский лидер заявил на брифинге для СМИ в Вашингтоне в четверг, 24 февраля, вечером.

"Я отказываюсь говорить с Путиным на данный момент", — сказал Байден, отвечая на вопрос, будет ли он говорить с Путиным.

Во время выступления он также назвал Путина тираном.

Помимо этого Джо Байден заявил, что готов ввести санкции против Путина лично.

Ранее на брифинге президент США сообщил о новом пакете санкций против Российской Федерации за вторжение в Украину.

Также о масштабных санкциях против России в четверг вечером объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Помимо этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон ввел блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ.

Ранее также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.

Теги:
#США #Россия #Санкции #Джо Байден
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