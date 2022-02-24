Байден сказал, ждать ли его переговоров с Путиным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 373
Президент США отказывает говорить с Путиным и готов ввести против него санкции
Президент США Джо Байден заявил, что не намерен вести переговоров с российским президентом Владимиром Путиным после того, как Россия напала на Украину.
Об этом американский лидер заявил на брифинге для СМИ в Вашингтоне в четверг, 24 февраля, вечером.
"Я отказываюсь говорить с Путиным на данный момент", — сказал Байден, отвечая на вопрос, будет ли он говорить с Путиным.
Во время выступления он также назвал Путина тираном.
Помимо этого Джо Байден заявил, что готов ввести санкции против Путина лично.
Ранее на брифинге президент США сообщил о новом пакете санкций против Российской Федерации за вторжение в Украину.
Также о масштабных санкциях против России в четверг вечером объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Помимо этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон ввел блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ.
Ранее также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.