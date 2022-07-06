У НАТО відповіли на запитання, чи з’являться нові військові бази у Швеції та Фінляндії

В Альянсі впевнені, що країни самі можуть захистити себе.

НАТО не планує розміщувати у Швеції та Фінляндії свої військові бази після того, як дві країни стануть повноцінними членами Альянсу.

Як повідомляє Digi24, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в НАТО вважають, що обидві ці країни мають достатньо потужні армії, щоб забезпечити власну безпеку.

"Ми не плануємо додаткової присутності у цих двох країнах, у них сильні національні сили", — сказав він.

За його словами, у НАТО вважають, що Фінляндія та Швеція досить "зрілі у військовому та стратегічному плані", а тому мають достатні можливості, щоб себе захистити.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну думка шведів та фінів щодо необхідності приєднання до НАТО різко змінилася. Стокгольм та Гельсінкі подали спільну заявку 18 травня, проте подальший рух був заблокований Туреччиною.

Після тристоронніх переговорів перед самітом НАТО в Іспанії Анкара все ж таки зняла вето.

5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до Альянсу, тепер усі країни-члени НАТО мають ратифікувати його, щоб завершити офіційну процедуру вступу.