В НАТО ответили на вопрос, появятся ли новые военные базы в Швеции и Финляндии

В Альянсе уверены, что страны сами могут себя защитить

НАТО не планирует размещать в Швеции и Финляндии свои военные базы, после того, как две страны станут полноценными членами Альянса.

Как сообщает Digi24,заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что в НАТО считают, что обе эти страны имеют достаточно мощные армии, чтобы обеспечить собственную безопасность.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них сильные национальные силы", — сказал он.

По его словам, в НАТО считают, что Финляндия и Швеция довольно "зрелые в военном и стратегическом плане", а потому имеют достаточные возможности, чтобы себя защитить.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину мнение шведов и финнов о необходимости присоединения к НАТО резко изменились. Стокгольм и Хельсинки подали совместную заявку 18 мая, однако дальнейшее движение было заблокировано Турцией.

После трехсторонних переговоров перед саммитом НАТО в Испании, Анкара все же сняла вето.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в Альянс, теперь все страны-члены НАТО должны ратифицировать его, чтобы завершить официальную процедуру вступления.