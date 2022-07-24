У Абрамовича відхрестилися від співпраці з російською армією: подробиці

В ЄВРАЗі стверджують, що їхню продукцію в російській оборонній промисловості не використовують

У металургійній та гірничодобувній компанії "ЄВРАЗ" (EVRAZ plc) російського олігарха Романа Абрамовича, який бере участь у переговорному процесі між Україною та рф, заперечують постачання сировини для потреб російської "оборонки".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, опублікованому 21 липня у відповідь на повідомлення ЗМІ про постачання "ЄВРАЗом" матеріалів для російських збройних сил.

"ЄВРАЗ спростовує припущення про те, що Компанія постачала або постачає російській армії продукцію, яка могла використовуватися у військових цілях. ЄВРАЗ у Росії постачає продукцію для інфраструктурного та будівельного секторів тільки для цивільного використання", — йдеться у повідомленні.

На підтвердження своєї позиції в компанії зазначили, що у 2014 році впровадили систему дотримання санкцій, яка перевіряє кожного клієнта та "виявляє червоні прапорці": для усунення санкційних, економічних та репутаційних ризиків компанія перевіряє кінцевих користувачів продукції та забезпечує їх цивільне використання спеціальними застереженнями у договорах.

"Припущення про потенційне використання сталі, ванадія та іншої продукції ЄВРАЗу у військових цілях свідчать не лише про нерозуміння базових принципів сталеливарної промисловості, а й про незнання асортименту продукції ЄВРАЗу", — наголошують у компанії.

У цьому контексті в компанії зазначили, що продуктовий портфель ЄВРАЗу прозорий і регулярно перевіряється незалежними аудиторськими компаніями, а також пропонують кожному охочому ознайомитися з повним та вичерпним каталогом продукції в останніх річних звітах за посиланням: https://www.evraz.com/en/ investors/reports-and-results/annual-reports/.

Раніше Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднив своє розслідування, в якому стверджується, що структури компанії "ЄВРАЗ" понад 10 років співпрацювали з Росгвардією та підприємствами, які є постачальниками російської армії, а також виробляють танки та вибухові речовини.