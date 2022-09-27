Реформа Радбезу ООН: стало відомо, як швидко можна позбавити росію права вето

Потенційно ефективною ідеєю щодо реального обмеження росії з "Телеграфом" поділився політолог Віталій Бала

На сьогоднішній день є два можливі шляхи запровадження структурних змін на рівні Організації Об'єднаних Націй для обмеження росії в її правах, зокрема на рівні Ради Безпеки. Проте один з них може тривати довго і без 100%-вих гарантій ухвали відповідного рішення.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав політолог Віталій Бала, оцінюючи перспективи дипломатичного успіху України в протистоянні рф на цьому міжнародному майданчику.

"По-перше, будь-яка міжнародна організація має статут. Якщо любі рішення не співпадають зі статутом, то ясно, що їх провести нереально. Це у нас в Україні всередині можна, незважаючи на Конституцію, приймати закони, які ніби-то мають діяти. Там так, безумовно, не вийде. Цим росія буде користуватися разом з країнами, які її підтримують чи навіть з тими, які є нейтральними та не захочуть приймати в цьому участь. Тому з моєї точки зору, якщо говорити про реформування, треба робити це згідно зі статутом ООН. Якщо потрібно, треба вносити це питання на Генасамблею, яка має голосувати про певні зміни статуту. І тоді таке рішення буде реальним", — каже він.

По-друге, за його словами, як першочерговий варіант для України, який може знайти підтримку, про що раніше вже заявляла представниця США в ООН, — спробувати провести рішення, щоб в Радбезі та країна, що є учасником якогось конфлікту, війни чи іншої проблємної ситуації, була б обмежена щодо права накладати вето на певне конкретне питання, винесене на розгляд Ради Безпеки.

"Думаю, в цьому сенсі можна рухатися і спробувати знайти для початку, скажімо так, позитивне рішення. Всі інші заяви стосовно якихось великих реформ, введення нових постійних членів у Радбез (світ же змінився, безумовно, треба рухатися, але такий крок має бути серйозно підготовлений) є поки що словами. Найголовніше, щоб це було розроблено та проговорено всіма країнами, які є учасниками-членами Організації Об'єднаних Націй. Тобто це може бути непростий і тривалий проміжок часу. Але, звісно, певні країни зацікавлені в тому, щоб, наприклад, бути членами Ради Безпеки ООН. Розумію, мова може йти умовно про G7 та країни, які не є членами РБ чи мають потребу в цьому з огляду на їхні розвинені економіки. Потрібно з даного приводу виробити якісь критерії. Чи взагалі в принципі скасувати це право вето. Є багато різних варіантів, які, швидше за все, обговорюватимуться", — зазначає політолог.

Відтак, на його думку, існує хороша ідея-пропозиція: коли певна окрема країна-постійний член Ради Безпеки ООН, яка має право вето, є учасником конфлікту чи питання, що розглядається стосовно неї, була позбавлена можливості блокувати рішення даного колегіального органу.

"Тому що це напевно самий оптимальний варіант, який можна навіть швидше, так чи інакше, як мінімум спробувати втілити в життя", — підкреслює Віталій Бала.

Нагадаємо, раніше в США називали три причини, через які так і не визнали росію країною-спонсором тероризму, проте жодна з них не витримує критики.

Також ми писали, що поточна сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй та потенційна реформа Радбезу ООН не зможе кардинально змінити ситуацію на користь України в протистоянні з росією та не зупинить війну з рф.

Зокрема про це в коментарі "Телеграфу" зазначав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, оцінюючи політико-дипломатичне припинення агресії рф за допомогою міжнародних організацій та їхніх інструментів.