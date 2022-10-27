США перекинуть атомні бомби в Європу: відповідь путіну чи оновлення арсеналу

Експерти Євген Магда та Олександр Коваленко оцінили "Телеграфу" ядерну гру м'язами на тлі шантажу рф

На фоні чергового ядерного шантажу росії з'явилась інформація, що США планують оперативно перекинути в Європу тактичні бомби B61-12.

Зазначається, що їх нібито збираються доставити на бази НАТО вже у грудні цього року. Хоча раніше планувалось переміщення боєголовок навесні 2023-го. Про це зокрема написало американське видання Politico.

"Телеграф" поцікавився думкою з цього приводу у директора Інституту світової політики, політичного експерта Євгена Магди та блогера, військового експерта Олександра Коваленка.

"Це по-перше, не просто перекидання, а пришвидшення перекидання атомних бомб. Воно мало відбутися наступного року, але пройде швидше. Просто справа в тому, що на різні провокації (росії, — Авт.) треба реагувати асиметрично. Думаю, що Сполучені Штати саме в такий спосіб й реагують. І вони роблять правильну річ, тому що це такий, знаєте, логічний крок. Оскільки вони з одного боку мають себе підтвердити як ядерну державу, показати, що вони такою є. А з іншого, рухатися далі і демонструвати, що вони є гарантом безпеки в Європі. Вони ж збираються перекинути їх (бомби, — Авт.) на свої бази, як я розумію, в Німеччині, де вони зазвичай й розміщалися. Думаю, що це дасть імпульс тому, щоб польська влада порушила питання розміщення ядерної зброї в Польщі, і далі ми будемо спостерігати за подальшими ескалаціями. В цьому питанні, на мою думку, немає нічого дивного", — зазначає Євген Магда.

В той же час, за словами Олександра Коваленка, якоїсь сенсації у повідомленні про Б-61-12 також немає. Єдине, що привертає увагу, так це те, що заміна бомб відбудеться на більш сучасну модифікацію. Одначе треба ще дочекатися офіційних повідомлень американської влади з цього приводу.

"Взагалі про те, що в Європі розміщується американська ядерна зброя, було відомо вже давно. Вона, наприклад, розміщувалась на базі в Німеччині. Тому це не є чимсь дивним. З іншого боку: йде мова про більш менш сучасну модифікацію самих цих бомб, які постійно проходять модернізацію, зміни у відповідності до сучасних технологій. Тому ці бомби Б-61-12 і вважаються найбільш сучасними на сьогодні у своєму класі", — каже він.

За словами блогера, фактично можна казати, що той боєкомплект, який є зараз в Європі з саме таким типом зброї, буде не стільки збільшений, скільки проведеться покращення арсеналу за рахунок кращої модифікації.

"До того ж, мене дивує трохи те, що про це повідомляє видання Politico. А офіційні заяви з цього приводу якісь були? Справа у тому, що я дуже "полюбляю" західних журналістів тому, що вони дуже часто в своїх таких "сенсаційних" матеріалах спираються на якісь заяви якихось "джерел, які заслуговують довіри". Але ці заяви цілком та повністю є у якомусь такому ефемерному форматі без персоналій. Тож і виникають питання, що ж це за такі джерела", — пояснює експерт.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив росію про неприпустимість використання таких фейкових виправдань для ескалації в Україні як "брудна бомба".

Водночас в Держдепі США крім попередження про неприпустимість ескалації нагадали росії і про наслідки. При цьому уточнено, що ці наслідки настануть незалежно від того, буде застосована ядерна зброя або "брудна бомба".