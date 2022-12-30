Сі та путін провели переговори: чому це дуже небезпечно для України

Експерт Артур Харитонов оцінив "Телеграфу" останнє "потепління" відносин КНР і кремля

Політичне та економічне співробітництво Китаю та путінської росії дійсно продовжується і несе для України високі ризики. Але дружбі між КНР та рф на фоні агресії кремля проти українців можна і треба протидіяти. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив експерт-міжнародник Артур Харитонов.

Раніше стало відомо, що лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін і кремлівський диктатор путін провели перемовини. Пропагандистські медіа рф вже процитували очільника КНР, мовляв, на тлі "складної міжнародної ситуації Китай готовий нарощувати політичну співпрацю з росією і бути глобальними партнерами". Також Сі нібито заявив, що китайська влада звернула увагу на те, що рф начеб-то не відмовляється від вирішення "українського конфлікту" шляхом "переговорів", "ми високо це цінуємо".

"Вони зараз проводять консультації, і фактично ми маємо об'єднання цих країн та побудову їхнього альянсу. Насправді це не брехня (про що зокрема сьогодні пишуть росЗМІ, — Авт.), а дуже небезпечна тенденція. Якщо подивитися конкретно на цифри, росія є головним партнером Китаю в усьому товарообігу, особливо в енергетиці. Китайці мають рекордну кількість інвестицій в рф. Китай забезпечує юанізацію росії. Тобто де-факто юань зміцнює рубль. Ми бачимо, як багато російських філій та установ переміщуються в КНР. Наприклад, той же Сбербанк закриває своє відділення в Еміратах, але відкриває його в КНР. Іншими словами, тут є настільки багато аспектів, що ситуація важка, і не треба применшувати цю загрозу", — зазначає Харитонов.

За його словами, Україна сама ніяк не може вплинути на потепління відносин Піднебесної та кремля, окрім того, щоб виробити колективний підхід за участю західних партнерів Києва, щоб натиснути на КНР.

"Для стримування Китаю шляхом погроз санкціями. Тому що Китай має розуміти, що у разі, коли ця підтримка рф вийде за червону лінію (а вона вже дуже близько) КНР втратить дуже багато. Але і Захід при цьому також, і ми в тому числі як частина колективного Заходу, маємо бути готовими платити ціну за відмову від умовно дешевих китайських товарів. Тут все не просто. Але звісно, що тиснути треба. Моя особиста думка, що варто почати говорити про превентивні санкції щодо Китаю. Адже за великим рахунком, якщо Пекін й не постачає росії військову техніку, але він надає рф фінансування, насичуючи її грошима, які йдуть на війну. Тому це треба обрізати", — додає експерт-міжнародник.

Нагадаємо, раніше в Пекін літав соратник путіна дмитро медведєв, візит якого в КНР Павло Клімкін (ексглава МЗС України) називав неважливим та таким, що нагадувало якесь шоу.

"Телеграф" також повідомляв, чому Китай, відомий своєю неоднозначною позицією щодо російсько-української війни, наразі перебуває у вкрай складному становищі через повномасштабне вторгнення рф до України, адже "обирати між друзями" він не готовий.