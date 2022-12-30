На росію чекає нова Жовтнева революція? Євреям рекомендують терміново виїхати з країни

Влада завжди при невдачах намагається перемкнути увагу та невдоволення мас на євреїв

Через невдачі російської армії на фронті в росії можливі заколоти, як напередодні Жовтневого перевороту 1917 року. Колишній головний рабин Москви закликав євреїв терміново залишити територію рф, щоб знову не стати "цапами-відбувайлами".

Про це пише The Guardian.

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт побоюється, що невдачі на фронті в Україні можуть спричинити зміни настрою у суспільстві. У містах і селах можуть розпочатися заколоти, як перед Жовтневим переворотом 1917 року і на початку 50-х років XX століття, коли добігала кінця епоха Сталіна. У такій обстановці євреї можуть стати, як і тоді, "цапами-відбувайлами".

"Коли ми оглядаємося назад на російську історію, щоразу, коли політична система була в небезпеці, ви бачили, як уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду", — сказав Гольдшмідт.

Він зазначив, що у росії процвітає антисемітизм, а сама країна повертається до нового типу СРСР. На думку екс-рабина, залізна завіса падає крок за кроком, як і в минулому.

"Ось чому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв — це виїхати", — додав Гольдшмідт.

Пінхас Гольдшмідт обіймав посаду головного рабина в Москві до липня 2022 року. Однак він відмовився підтримувати війну путіна в Україні, через що залишив пост і виїхав із країни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи Олафа Шольца намагалися вбити, а в Німеччині хотіли влаштувати переворот.