Власть всегда при неудачах пытается переключить внимание и недовольство масс на евреев

Из-за неудач российской армии на фронте в россии возможны метяжи, как накануне Октябрьского переворота 1917 года. Бывший главный раввин Москвы призвал евреев срочно покинуть территорию россии, чтобы вновь не стать "козлами отпущения".

Об этом пишет The Guardian.

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт опасается, что неудачи на фронте в Украине могут вызвать перемены настроения в обществе. В городах и селах могут начаться мятежи, как перед Октябрьским переворотом 1917 года и в начале 50-х годов XX века, когда подходила к концу эпоха Сталина. В такой обстановке евреи могут стать, как и тогда, "козлами отпущения".

"Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину", — сказал Гольдшмидт.

Он отметил, что в россии процветает антисемитизм, а сама страна возвращается к новому типу СССР. По мнению экс-раввина, железный занавес падает шаг за шагом, как и в недалеком прошлом.

"Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать", — добавил Гольдшмидт.

Пинхас Гольдшмидт занимал пост главного раввина в Москве до июля 2022 года. Однако он отказался поддерживать войну путина в Украине, из-за чего покинул пост и выехал из страны.

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