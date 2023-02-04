Перший пішов: літак із канадським "Леопардом" вирушив до України (фото, відео)

Де приземлиться канадський літак міністр не повідомила

Канада, яка нещодавно оголосила про постачання 200 бронеавтомобілів для ЗСУ, відправила в Україну перший танк Leopard 2. Він вирушив із міста Галіфакс літаком канадських повітряних сил.

Як повідомила у своєму Twitter міністр оборони країни Аніта Ананд, підтримка українських захисників із боку її країни залишається непохитною.

"Канада підтримує народ України, і ми продовжимо постачати Збройним силам України техніку, необхідну їм для перемоги", — написала вона і додала кілька фотографій та відео навантаження танка на літак.

Leopard 2

Судячи зі знімків, ЗСУ отримають від Канади танк у модифікації 2A4, яких країна має близько 60 штук. Де приземлиться цей літак, міністр уточнювати не стала.

Як відомо, Канада є членом "танкової коаліції", до якої, крім неї, входять Польща, Іспанія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Великобританія та Туреччина. 30 січня про намір приєднатися до неї також повідомила Данія.

Варто зазначити, що Україна отримує важку техніку і від інших країн, які не входять до коаліції. До таких, наприклад, належать США та Німеччина, які теж обіцяли передати танки на потреби ЗСУ.

Також про передачу "Леопардів" задумалася і Португалія, проте з її технікою є певні проблеми.