"Людина з планом!": всесвітньо відомий репер написав пісню для президента Казахстану (відео)

Припускають, що очільник Казахстану міг замовити трек у світової зірки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який має один із перснів "влади" від путіна, ймовірно замовив у всесвітньо відомого репера Jay-Z трек про себе. Відео кліпу опублікував у своєму телеграм-каналі політичний експерт і блогер Денис Гороховський.

"Якщо вам здається, що українські політики надто захоплені самопіаром, то подивіться на президента Казахстану", — пише блогер. Нижче подаємо текст пісні. У ній автор неймовірно старанно вихваляє президента Казахстану.

"У Казахстані я зустрів лідера. Людина з планом. Токаєв його звуть.

Він має жорстку позицію. Він несе зміни. Він бачить Новий Казахстан!

Процвітаюча нація! Вільний народ!

Токаєв — дипломат, його навички на висоті. Він бореться з корупцією і не боїться забруднитись.

Його реформи є ефективними, вони приносять країні прогрес. Він бореться з корупцією, а це нелегко, але з Токаєвим на чолі країни стало легше.

Його бачення майбутнього – сміливе та яскраве! Нація інноваційна та впевнено лідирує. Приносить нові ідеї та свіжий погляд.

Майбутнє Казахстану виглядає зовсім по-новому. Уряд, що чує – це щось ключове. Новий Казахстан – це те, що ми маємо побачити!"

При чому, у самого Jay-Z цього треку немає на жодній зі сторінок. Ні в Інстаграмі, ні в YouTube. Тим часом допис про пісню для Токаєва здобув чималу популярність у соцмережах. Коментатори підозрюють, що кліп змонтували ентузіасти, однак чи може бути фейком сама пісня – невідомо.

Нагадаємо, що в росії влада осоромилася, коли заспівала українську пісню під час концерту в Лужниках. На нього зібрали усіх російських зірок-путіністів, а в мережі дійство охрестили "балом Сатани".

Тим часом у російській Липецькій області у дитячому садку танцювали під Вєрку Сердючку. Дітям увімкнули трек "Ще не вмерла Україна".