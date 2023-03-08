"Человек с планом!": всемирно известный рэпер написал песню для президента Казахстана (видео)

Предполагают, что глава Казахстана мог заказать трек у мировой звезды

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, имеющий одно из колец "власти" от путина, вероятно заказал у всемирно известного рэпера Jay-Z трек о себе. Видео клипа опубликовал в своем Telegram-канале политический эксперт и блогер Денис Гороховский.

"Если вам кажется, что украинские политики слишком увлечены самопиаром, то посмотрите на президента Казахстана", — пишет блогер. Ниже приводим текст песни. В ней автор невероятно тщательно восхваляет президента Казахстана.

"В Казахстане я встретил лидера. Человек с планом. Токаев его зовут".

У него жесткая позиция. Он несет перемены. Он видит Новый Казахстан!

Преуспевающая нация! Свободный народ!

Токаев – дипломат, его навыки на высоте. Он борется с коррупцией и не боится запачкаться.

Его реформы эффективны, они приносят стране прогресс. Он борется с коррупцией, а это нелегко, но с Токаевым во главе страны стало легче.

Его видение будущего – смелое и яркое! Нация инновационна и уверенно лидирует. Приносит новые идеи и свежий взгляд.

Будущее Казахстана выглядит совсем по-новому. Слышащее правительство – это нечто ключевое. Новый Казахстан – это то, что мы должны увидеть!"

Причем, у самого Jay-Z этого трека нет ни на одной из страниц. Ни в Instagram, ни в YouTube. Тем временем сообщение о песне для Токаева получило немалую популярность в соцсетях. Комментаторы подозревают, что клип смонтировали энтузиасты, однако может ли быть фейком сама песня – неизвестно.

Напомним, что в россии власти оконфузились, когда спели украинскую песню во время концерта в Лужниках. На него собрали всех российских звезд-путинистов, а в сети действо окрестили "баллом Сатаны".

Тем временем в российском Липецке в детском садике танцевали под Верку Сердючку. Детям включили трек "Ще не вмерла Україна".