Сьогодні у Польщі вшановують жертв авіакатастрофи в росії, у якій загинула вся польська політична еліта

У Польщі 10 квітня вшановують жертв Смоленської авіакатастрофи, яка 13 років тому забрала життя майже всієї політичної верхівки країни. Хоча трагедія сталася більше десятиліття тому, офіційне розслідування причин досі не завершено.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україна єднається в скорботі з польським народом і вшановує пам’ять загиблих.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Смоленській трагедії

Усі, хто був на борту, загинули

10 квітня 2010 року під Смоленськом у росії сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинула вся польська делегація, що летіла вшановувати жертв до 70-ї річниці Катинського розстрілу.

На борту була вся еліта: президент Польщі Лех Качинський, його дружина перша леді Марія Качинська, та ще 94 людини, у тому числі багато високопоставлених чиновників, депутатів та військових. Зокрема, загинули командувач ВПС, командувач Сухопутних військ, командувач ВМС, омбудсмен, президент Національного банку Польщі та інші.

Літак радянського виробництва Туполєв Ту-154 ВПС Польщі впав під час заходу на посадку поблизу військового аеродрому "Смоленськ-Північний".

Після трагедії рф перешкоджала розслідуванню, ускладнювала доступ до фрагментів літака, документації та переговорів пілотів. Польщі так і не передали оригінал запису реєстраторів польоту, деталі та документи з військового аеродрому.

На якому етапі розслідування?

У 2016 році прокуратура Польщі почала повторне розслідування, заявивши про ексгумацію тіл 83-х жертв (зокрема, президента Леха Качиньського і його дружини). Початок розслідування був багато в чому результатом приходу до влади у 2015-му році партії брата-близнюка Леха Качинського, Ярослава.

Розслідування трагедії досі триває, слідство продовжено до кінця року, передає радіо rmf24. Зокрема, восени, попередньо, міжнародна група експертів має викласти вичерпний висновок щодо Смоленської катастрофи. Справу досі розслідує прокуратура, справи налічують 800 тисяч. сторінок.

Цей висновок проаналізують польські прокурори, однак спочатку документ потрібно буде перекласти. Далі буде прийнято рішення щодо подальшої долі розслідування. Комплексна експертиза має стати основою для прийняття рішень щодо причин та обставин катастрофи.

Міжнародна команда складається з 20 спеціалістів із трьох дослідницьких центрів.

Основна проблема того, що слідство тримає так довго — відсутність вільного доступу до головних доказів, якими є уламки літака Туполєва. Відсутня будь-яка співпраця з росіянами.

Зібрані на цей час докази мають прогалини: понад десяток версій досі розслідуються і потребують аналізу. Завдяки розвитку технологій є можливість отримати нові докази – особливо це стосується фізико-хімічних та фоноскопічних висновків.

Висновки про підрив і їхнє заперечення

Польські офіційні особи час від часу роблять заяви про причетність рф до авіакатастрофи, загалом у суспільстві немає згоди щодо єдиної версії. Приміром, Ярослав Качинський завжди стверджував, що літак його брата розбився через диверсію. Підозри підігріває також відмова росії повернути уламки.

Спеціальна урядова комісія Польщі (призначена Ярославом Качинським) у звіті у квітні 2022 року заявила, що аварія стала результатом плану москви. росію звинувачують у підриві двох закладених у літак вибухових пристроїв.

Голова комісії Антоній Мацеревич, до якого в країні ставляться неоднозначно, заявив, що смерть Качинського стала результатом акту незаконного втручання російської сторони.

"Основним і незаперечним доказом втручання став вибух у лівому крилі… з подальшим вибухом у центрі літака", — заявив він.

Мацеревич заперечив, що польські пілоти припустилися помилок, попри туман під час катастрофи.

Вже у вересні 2022 року TVN 24 отримали інформацію про те, що експерти під час ексгумації не виявили доказів того, що в Смоленську стався вибух. Після цього опозиційні політики вимагали розсекретити висновки міжнародних експертів та вимагали притягнути Антонія Мацеревича до відповідальності. Говорять також про конфлікт між прокуратурою і підкомітетом Антонія Мацеревича.

У листопаді 2023 року Окружний суд у Варшаві виніс рішення про тимчасовий арешт російських диспетчерів Павла Плюсніна, Віктора Риженка та Миколи Краснокутського, які керували рухом аеропорту "Смоленськ Північний", коли розбився літак Ту-154М.

На думку суду, існує висока ймовірність умисного спричинення катастрофи. Прокуратура Польщі подала документи на арешт Риженка в "Інтерпол".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ярослав Качинський пожертвував 50 тис. злотих на потреби ЗСУ для того, щоб завершити судову суперечку з Радославом Сікорським. Суперечка триває з 2016 року, коли Качинський оцінив причини Смоленської катастрофи та назвав Сікорського "зрадником". Суд ухвалив зобов’язати Качинського сплатити 708 тисяч злотих. Сікорський пообіцяв відмовитися від претензій, якщо той пожертвує 50 тисяч злотих на ЗСУ.