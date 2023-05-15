"Покійний" Джордж Сорос з’явився у Twitter: що каже

Новина про смерть Сороса виявилася фейком

Чутки про смерть мільярдера Джорджа Сороса є фейком. Це підтвердив сам інвестор на своїй сторінці у Twitter.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на пост Сороса.

Нагадаємо, що 15 травня мережу облетіла новина, в якій говорилося, що відомий інвестор Джордж Сорос нібито помер на 93-му році життя через серцевий напад. Одним з тих, хто поширював фейкову інформацію, був відомий американський блогер і приятель Ілона Маска Метт Уоллес.

"Ходять чутки, що Джордж Сорос щойно помер від серцевого нападу", — написав він.

У мережі відразу почали припускати, що інформація є вигадкою, бо нічим не була підтверджена, проте зараз уже можна сказати з упевненістю — Сорос живий.

"Чутки про те, що у мене трапився серцевий напад, цілком хибні. Я живий і здоровий", — написав Сорос на своїй сторінці.

А от хто сьогодні абсолютно точно знаходиться на межі смерті, так це відомий бойовик "ЛНР" ігор корнет, якого 15 травня підірвали в місцевому барбершопі. Докладніше про те, чим відомий не такий вже простий "міністр", а також кому могло бути вигідно усунення псевдочиновника, ви можете прочитати на сайті "Телеграфа", перейшовши за посиланням.