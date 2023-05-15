"Не просто "міністр": що відомо про підірваного у Луганську ігора корнета і кому могло бути це вигідно

Зрадник отримав серйозні поранення

Сьогодні, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську підірвали псевдоміністра "МВС ЛНР" бойовика ігоря Корнета. І поки недоміністр, за словами пропагандистів, у реанімації "Телеграф" розповідає, хто такий і чим відомий даний "чиновник".

Нагадаємо, що 15 травня в Луганську стався вибух у місцевому барбершопі. Згодом виявилося, що жертвою інциденту став так званий "міністр внутрішніх справ ЛНР" ігор корнет. За останніми даними, які поширює розпропаганда, він перебував у реанімації, а зараз його стан "стабільний".

Хто такий ігор корнет

ігор корнет народився 29 квітня 1973 року в Україні. Він був співробітником Міністерства внутрішніх справ України, але перейшов на бік проросійських бойовиків. 27 серпня 2014 року став так званим "міністром внутрішніх справ ЛНР".

Хто може бути причетний до спроби ліквідації корнету

І поки росіяни вже як завжди починають звинувачувати в усьому Україну, деякі в нашій країні звернули увагу на кілька цікавих рядків у його біографії.

Так, наприклад, нардеп Олексій Гончаренко, нагадує, що корнет був не простим "міністром ЛНР", а 2017 року він змагався з тодішнім вождем плотницьким за владу або, якщо простіше, за гроші кремля.

"З серпня 2014 року його посадили "міністром". У листопаді 2017-го відсторонили від посади. Але Корнет взяв і не пішов. Навіть більше, відмовився виконувати накази плотницького. І навіть когось арештував у "керівництві". Ще тоді СБУ казала, що за Корнетом стоять люди з пвк "вагнер". Тобто прігожин був від нас далеко, але свої інтереси в Луганську вже мав. І свою людину також", — каже Гончаренко.

Виходячи зі всього вищесказаного нардеп ставить питання з недвозначним натяком: "Як думаєте, кому так хотілося позбавити пригожина спочатку від ручної балаболки татарського , потім від "друга" прилєпіна , а тепер і від "своєї" людини в Луганську?".

Про конфлікт корнета з іншими бойовиками нагадав і український журналіст Денис Казанський.

"Саме корнет керував "переворотом у ЛНР" у 2017 році, коли скинули плотницького. Тоді корнет сам мітив у крісло "глави ЛНР", але замість нього призначили пасічника. З пасічником укорнета також був давній конфлікт. Корнет плів проти нього інтриги і намагався. підсидіти", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на істерики пригожин жорстко відповіли в кремлі.

Також ми повідомляли, що чому Путін вигідна війна між пригожиним і Міноборони Росії.