"Не просто "министр": что известно о взорванном в Луганске игоре корнете и кому могло быть это выгодно

Предатель получил серьезные ранения

Сегодня, 15 мая, во временно оккупированном Луганске взорвали псевдоминистра "МВД ЛНР" боевика игоря корнета. И пока недоминистр, по словам пропагандистов, в реанимации "Телеграф" рассказывает, кто такой и чем известен данный "чиновник".

Напомним, что 15 мая в Луганске произошел взрыв в местном барбершопе. Позже оказалось, что жертвой инцидента стал так называемый "министр внутренних дел ЛНР" игорь корнет. По последним данным, которые распространяет роспропаганда он находился в реанимации, а сейчас его состояние "стабильное".

Кто такой игорь корнет

игорь корнет родился 29 апреля 1973 года в Украине. Он был сотрудником Министерства внутренних дел Украины, но перешел на сторону пророссийских боевиков. 27 августа 2014 года стал так называемым "министром внутренних дел ЛНР".

Кто может быть причастен к попытке ликвидации корнета

И пока россияне уже как обычно начинают обвинять во всем Украину некоторые в нашей стране обратили внимание на несколько интересных строчек в его биографии.

Так, например, нардеп Алексей Гончаренко, напоминает, что корнет был не простым "министром ЛНР", а в 2017 году он соревновался с тогдашним вождем плотницким за власть или если проще — за деньги кремля.

"С августа 2014 года его посадили "министром". В ноябре 2017 отстранили от должности. Но Корнет взял и не ушел. Более того, отказался выполнять приказы плотницкого. И даже кого-то арестовал в "руководстве". Еще тогда СБУ говорила, что за Корнетом стоят люди из ЧВК "вагнер". То есть пригожин был от нас далеко, но свои интересы в Луганске уже имел. И своего человека тоже", — говорит Гончаренко.

Исходя из всего вышесказанного нардеп задает вопрос с недвусмысленным намеком: "Как думаете, кому так хотелось избавить пригожина сначала от ручной балаболки татарского, потом от "друга" прилепина, а теперь и от "своего" человека в Луганске?".

О конфликте корнета с другими боевиками напомнил и украинский журналист Денис Казанский.

"Именно корнет руководил "переворотом в ЛНР" в 2017 году, когда скинули плотницкого. Тогда корнет сам метил в кресло "главы ЛНР", но вместо него назначили пасечника. С пасечником у корнета также был давний конфликт. корнет плел против него интриги и пытался подсидеть", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что на истерики пригожина жестко ответили в кремле.

Также мы сообщали, что почему путину выгодна война между пригожиным и Минобороны рф.