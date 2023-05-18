Статті у стилі "Захід нас зливає": медіа заговорили про сценарій замороження російсько-української війни

На західні ЗМІ напала "діарея" понурості відносно війни росії проти України

Заголовки в поважних західних медіа відрізняються: іноді видання пояснюють, чому Києві треба негайно надати ракети великої дальності, але іноді трапляються і статті із заголовками про те, що український президент Володимир Зеленський хотів окупувати російські села. Або ж і взагалі — ставлять строки і пишуть, що в України є п’ять місяців, щоб перемогти.

"Телеграф" розповідає про цю "зраду" детальніше:

Дедлайн на перемогу від Financial Times

Американське видання Financial Times пише, що для України найближчі 5 місяців можуть відіграти вирішальну роль у війні проти російських окупантів. Якщо шансом не скористатися, то українській владі доведеться сідати за стіл переговорів із росією.

"Деякі союзники, які підтримують регулярні контакти зі США з питання України, кажуть, що Вашингтон вважає наступні п’ять місяців вирішальними для конфлікту і останнім реальним шансом для Києва змінити ситуацію на місцях", — пише автор статті.

Зокрема, чиновники з адміністрації Джо Байдена стверджують, що союзники Києва почали побоюватися, що найближчим часом вони досягнуть максимуму у питанні військової допомоги ЗСУ.

Чому саме 5 місяців — бо пакетів допомоги має вистачити для забезпечення армії протягом цього часу. Хоча можливо, що зберегти підтримку на поточному рівні Захід зможе протягом двох років.

Як пише FT, Захід до осені може почати чинити "величезний тиск" на Україну з метою початку переговорів.

Politico: у Білому домі вивчають варіант заморожування війни

Видання Politico з посиланням на анонімні джерела в американській адміністрації пише, що Білий дім обговорює варіанти, за яких російсько-українська війна могла б перетворитися на заморожений конфлікт.

Ймовірність такого розвитку подій розцінюється у Білому домі все вище. Видання припускає, що війна може тривати багато років, можливо, десятиліть — на кшталт протистояння на Корейському півострові.

Мовляв, у Білому домі вважають, що цей сценарій може виявитися найбільш реалістичним у довгостроковій перспективі з огляду на те, що ні Київ, ні москва не хочуть визнавати поразку.

Це означало б, що кількість військових сутичок та витрати на підтримку Києва скоротяться, а громадська увага до війни ослабне.

Також залишається невідомим, яким саме кордоном можна було б провести передбачувану лінію розмежування.

Зеленський хотів окупувати російські села

Видання The Washington Post із посиланням на зливи документів США видало статтю із шедевральним заголовком про те, що Зеленський нібито запропонував окупувати російські села, щоб отримати важелі впливу на москву, розбомбити трубопровід, який транспортує російську нафту до Угорщини.

Також у зливі американської розвідки приписують Зеленському наміри дочекатися ракет великої дальності для ураження цілей всередині кордонів росії.

Після цієї публікації Зеленський заперечив ці зливи, заявивши, що Україна не атакує російську територію — у неї на це немає ні часу, ні зайвих засобів, ні потреби. Україна займається деокупацією власних територій, наголосив президент.

Пулітцерівський конспіролог пише про тиск на Україну

Американський журналіст Сеймур Герш, який останнім часом пише конспірологічні статті, видав новий шедевр на своєму сайті. Герш написав, що нібито Польща, Угорщина, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, Латвія тихо спонукають Зеленського знайти спосіб покласти край війні — навіть піти у відставку, якщо це необхідно, і дозволити процесу відновлення своєї нації початися.

З боку Польщі та Литви такі кроки міг справді запідозрити хіба що конспіролог. Він переконує, що Польща та прибалтійські країни переконують Україну укласти мир за будь-яку ціну.

Newsweek намагається порахувати українські втрати

Видання Newsweek пише, що і росія, і Україна мало говорять про власні втрати, а оцінки сильно відрізняються.

"Але ймовірно, що Україна також зазнала великих втрат у важкому, майже 15-місячному конфлікті", — пише видання.

Там також знаходять пояснення такому кроку: бо для України будь-яка цифра матиме гірше значення, ніж для рф, адже у тієї просто більше людських ресурсів. До того ж це дало б росіянам уявлення про кількість сил, які залишилися в України.

Водночас видання наводить дані злитих в інтернет документів Пентагона, які перед публікацією підробили.

WP: Вдалий контрнаступ може стати основою для дипломатії

The Washington Post обережно оцінює шанси на переговори та намагається зібрати думки щодо того, який саме результат задовольняти Україну, але погляди опитаних розходяться. З одного боку воно наводить слова офіційних осіб США та Європи, мовляв, наступна фаза війни може дати імпульс для дипломатії.

Мовляв, якщо Україна досягне значних успіхів, це може означати, що настав час для переговорів. Це також може означати протилежне — Україна має відсунути дипломатію на другий план і продовжити боротьбу.

Якщо Україна не зможе відвоювати значну територію, деякі чиновники США та Європи можуть підштовхнути Зеленського до врегулювання шляхом переговорів.

"Динаміка зміниться, навіть якщо Україна досягне незначних успіхів. Після ще кількох місяців війни обидві сторони будуть виснажені", — цитує видання депутата від Демократичної партії.

Але деякі офіційні особи та аналітики у Вашингтоні застерігають від подібних думок.

Раніше "Телеграф" пояснював, що означає парад африканських миротворців навколо російсько-української війни.