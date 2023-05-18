На западные СМИ напала "диарея" уныния в отношении войны россии против Украины

Заголовки в уважаемых западных медиа отличаются: иногда издание объясняют, почему Киеву нужно немедленно предоставить ракеты большой дальности, но иногда встречаются и статьи с заголовками, что украинский президент Владимир Зеленский хотел оккупировать российские села. Или вообще — ставят сроки и пишут, что у Украины есть пять месяцев, чтобы победить.

"Телеграф" рассказывает об этой "зраде" подробнее:

Дедлайн на победу от Financial Times

Американское издание Financial Times пишет, что для Украины ближайшие 5 месяцев может сыграть решающую роль в войне против российских оккупантов. Если шансом не воспользоваться, украинским властям придется садиться за стол переговоров с россией.

"Некоторые союзники, поддерживающие регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", — пишет автор статьи.

В частности, чиновники из администрации Джо Байдена утверждают, что союзники Киева начали опасаться, что в ближайшее время они добьются максимума в вопросе военной помощи ВСУ.

Почему именно 5 месяцев — пакетов помощи должно хватить для обеспечения армии в течение этого времени. Хотя, возможно, что сохранить поддержку на текущем уровне Запад сможет в течение двух лет.

Как пишет FT, Запад к осени может начать "огромное давление" на Украину с целью начала переговоров.

Politico: в Белом доме изучают вариант замораживания войны

Издание Politico со ссылкой на анонимные источники в американской администрации пишет, что Белый дом обсуждает варианты, при которых российско-украинская война могла бы превратиться в замороженный конфликт.

Вероятность такого развития событий расценивается в Белом доме все выше. Издание предполагает, что война может продолжаться много лет, возможно десятилетий — вроде противостояния на Корейском полуострове.

Мол, в Белом доме считают, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни москва не хотят признавать поражение.

Это означало бы, что количество военных столкновений и расходы на поддержку Киева сократятся, а общественное внимание к войне ослабнет.

Также остается неизвестным, какой именно границей можно было бы провести предполагаемую линию разграничения.

Зеленский хотел оккупировать русские деревни

Издание The Washington Post со ссылкой на ливни документов США издало статью с шедевральным заголовком, что Зеленский якобы предложил оккупировать российские села, чтобы получить рычаги влияния на москву, разбомбить трубопровод, транспортирующий российскую нефть в Венгрию.

Также в ливне американской разведки приписывают Зеленскому намерения дождаться ракет большой дальности для поражения целей внутри границ россии.

После этой публикации Зеленский отрицал эти ливни, заявив, что Украина не атакует российскую территорию — у нее на это нет ни времени, ни лишних средств, ни нужды. Украина занимается деоккупацией собственных территорий, подчеркнул президент.

Пулитцеровский конспиролог пишет о давлении на Украину

Американский журналист Сеймур Герш, который в последнее время пишет конспирологические статьи, выпустил новый шедевр на своем сайте. Герш написал, что якобы Польша, Венгрия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Латвия тихо побуждают Зеленского найти способ покончить с войной — даже уйти в отставку, если это необходимо, и разрешить процессу восстановления своей нации начаться.

Со стороны Польши и Литвы такие шаги мог действительно заподозрить разве что конспиролог. Он убеждает, что Польша и прибалтийские страны убеждают Украину заключить мир любой ценой.

Newsweek пытается посчитать украинские потери

Издание Newsweek пишет, что и россия, и Украина мало говорят о собственных потерях, а оценки сильно отличаются.

"Но вероятно, что Украина также понесла большие потери в тяжелом, почти 15-месячном конфликте", — пишет издание.

Там также находят объяснение такому шагу: потому что для Украины любая цифра будет хуже значения, чем для россии, ведь у той просто больше человеческих ресурсов. К тому же это дало бы россиянам представление о количестве оставшихся в Украине сил.

В то же время, издание приводит данные слитых в интернет документов Пентагона, которые перед публикацией подделали.

WP: Удачное контрнаступление может стать основой для дипломатии

The Washington Post осторожно оценивает шансы на переговоры и пытается собрать мнения по поводу того, какой именно результат удовлетворять Украину, но взгляды опрошенных расходятся. С одной стороны, оно приводит слова официальных лиц США и Европы, мол, следующая фаза войны может дать импульс для дипломатии.

Мол, если Украина добьется значительных успехов, это может означать, что пришло время для переговоров. Это также может означать противоположное: Украина должна отодвинуть дипломатию на второй план и продолжить борьбу.

Если Украина не сможет отвоевать значительную территорию, то некоторые чиновники США и Европы могут подтолкнуть Зеленского к урегулированию путем переговоров.

"Динамика изменится, даже если Украина добьется незначительных успехов. После еще нескольких месяцев войны обе стороны будут истощены", — цитирует издание депутата от Демократической партии.

Но некоторые официальные лица и аналитики в Вашингтоне предостерегают от подобных мнений.

Ранее "Телеграф" объяснял , что означает парад африканских миротворцев вокруг русско-украинской войны.