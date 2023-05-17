Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа"

Полку "миротворцев" прибыло. После прошлогодних безуспешных попыток некоторых европейских лидеров (особенно тут старался президент Франции – Макрон) усадить Киев и Москву за стол переговоров, в игру вступил сперва Китай, представивший в феврале 2023-го свой "мирный план".

В апреле активизировалась Бразилия, президент которой выстреливал разнообразными предложениями.

А в мае в игру вступила Африка, переговорщики из которой уже направляются в Украину.

Война – раскрученная тема. И многие из тех, кто претендует на какую-то серьезную роль, хотя бы в региональном плане (как та же ЮАР – крупнейшее государство Африки), хотят застолбить за собой хотя бы участие в попытке урегулирования войны между Украиной и россией.

Понятно, что если стороны не хотят договариваться, если они видят завершение войны совершенно по-разному, как в данном случае Киев и Москва, то никакие планы – китайские, бразильские, африканские, европейские – тут не сработают.

Украина уже изложила свой план, свою "формулу мира". И постоянно акцентирует, что действовать готова лишь в ее парадигме. Где первый и главнейший шаг – вывод оккупационных войск со всех наших территорий. Возвращение к международно признанным границам на момент 1991 года. Российский режим к этому явно не готов. Всё. Дипломатический тупик.

При этом, безусловно, не случайно министр иностранных дел рф лавров летает то в Африку, то в Южную Америку. Откуда потом "вдруг" выпрыгивают некие "мирные инициативы". С целью давления на Украину с разных сторон.

У Китая – своя геополитическая игра. На него россия не может надавить, а к ее просьбам он далеко не всегда готов прислушиваться. Но ему выгодно, чтобы во время войны в Украине слабели и рф, и коллективный Запад. Однако и без неких мирных предложений он не может, раз пытается представить себя в качестве мощной геополитической силы. Так и появляется китайский "мирный план" в стиле "за всё хорошее, против всего плохого". Без конкретных шагов для завершения войны. Но с важными для КНР моментами в стиле "санкции – это зло, как и бряцанье ядерным оружием".

С африканскими странами россиянам легче. Где-то могут надавить, где-то – подкупить. А те и не прочь воспользоваться ситуацией. Ведь видят, что россия ради фантомных геополитических интересов (во имя имперского прошлого) готова продавать нефть в несколько раз дешевле, предоставлять некие преференции, дать кредиты. Сейчас рф находится в таком положении, что каждый пытается с нее что-то поиметь. Включая Африку.

Как на все эти "миротворческие" порывы реагировать Украине? Спокойно. Принимать делегации. Выслушивать их предложения. И проговаривать свои, поясняя, почему лишь такая "формула мира" может сработать.

Так или иначе – многое решится именно на поле боя. И никаких реальных мирных инициатив, которые начнут серьезно обсуждать, до конца лета, когда уже появятся определенные результаты нашего наступления, не будет.

Не исключено, что нас попытаются продавить на "заморозку" конфликта, на вынесение Крыма "за скобки" будущих соглашений. Допустим, что 10-20 лет там будет либо совместное управление, либо мандат ООН, либо еще что-то. То же самое касается Донбасса. Откат, к примеру, на позиции 23 февраля 2022 года. Это то, к чему, вероятно, нас будут склонять, если на фронте вырисуется паритет сил.

Но ни африканцы, ни даже китайцы не могут дать нам гарантий безопасности. При любом из этих раскладов. Хоть при выходе на границы 1991 года, хоть на ситуацию до 24 февраля 2022-го. А без получения таких гарантий нельзя будет говорить о том, что эта война окончена. Скорее – поставлена на паузу.