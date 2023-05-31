Британці назвали москву законною ціллю, ЗМІ кепкують з російської ППО. Як світ реагував на атаку дронами

Велика Британія викликала істерику у москві після слів, що та є законною ціллю

Вчорашня загадкова атака безпілотників на москву та елітний район Рубльовку біля російської столиці вже другий день обговорюється у світі. Приміром, голова МЗС Великої Британії, здається, розбудив дракона, коли назвав росію "законною мішенню". Західні ЗМІ своєю чергою не втрачають можливості називати російську ППО безпорадною та вгадують, чому путін так довго мовчав.

Британія назвала рф законною ціллю

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має "право використовувати силу за межами своїх кордонів", щоб підірвати російські атаки. Військові цілі за межами державних кордонів є "міжнародно визнаними як законні як частина самооборони нації", додав він, уточнивши, що він не має подробиць про атаки безпілотників у вівторок у москві.

У відповідь голова Ради безпеки рф дмитро медведєв назвав Британію "вічним ворогом" та фактичною "союзницею" України у війні з росією. Також в останньому дописі міститься твердження, що британських посадовців "можна вважати законними військовими цілями".

Британці сприймають заяви кремлівського алкоголіка досить серйозно. Daily Mail назвала слова медведєва "надзвичайною погрозою". BBC назвали слова медведєва підвищенням напруженості.

США вивчають ситуацію та продовжать допомагати Україні

Удари безпілотників не вплинуть на постачання зброї США до України, сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр, включаючи боєприпаси для безпілотників. Вона сказала, що Штати все ще вивчають інформацію про удар безпілотника та підкреслила, що загалом США проти того, щоб Україна використовувала їхню зброю по території росії.

Вона відмовилася коментувати, чи говорили представники адміністрації з офіційними особами України щодо московського інциденту.

Реакція ЗМІ

Politico цитує очевидців атаки безпілотників, які стверджували, що це нагадувало фільм жахів. Ось основні тези зі статті:

для москвичів закінчилося спокійне життя, де війна їх не стосується;

війна увірвалася у голови звичайних росіян;

дрони зачепили еліт за високими парканами на Рубльовці;

атака — бідненька порівняно з тим, що щодня переживає Київ;

Politico: "Атака безпілотників на москву була як фільм жахів"

The New Yourk Times вважають, що напад показав вразливість росії. Власне, ціла серія нападів на російську землю стала прямим нагадуванням про те, що територія москви також є вразливою.

рф вразлива для атак БПЛА через свій розмір

радари ППО рф розроблені для виявлення літаків і ракет, більших за дрони .

. нальоти виявляють слабкі місця в системі ППО москви, які можуть бути використані в подальших атаках.

The Independent вирішив розбавити попередні статті ноткою паніки. Видання зробило прогноз, що путін завдасть жорстокого удару у відповідь по цивільних об'єктах в Україні під прикриттям атаки по військових цілях. Водночас видання стверджує, що це не буде Київ, оскільки він надто добре захищений, а якесь інше місто, приміром, Львів, Одеса чи Миколаїв.

Independent прогнозує удар-помсту за атаку на москву

AP дотримується думки, що атака безпілотника під москвою розкриває вразливість росії, а також:

розлютила російських "яструбів війни", які різко розкритикували путіна та військове керівництво за те, що вони не спромоглися захистити серце кремлівської влади;

приглушена реакція кремля викликала роздратування у деяких військових блогерів.

AP цитує Джеймса Ніксі з Chatham House, який вважає, що атака свідчить про зростаючу рішучість України завдати ударів глибоко в росії, і передбачив, що їх буде ще більше.

"Це не перший і не останній удар. Українці в різних аспектах грають м'язами, бачачи, чим вони здатні відповісти. Це ще одна складова української гри, щоб переконатися, що вони грають не тільки в обороні, але й можуть грати в нападі", — сказав Ніксі.

Попри гучні заклики до помсти, російські військові не можуть зробити набагато більше, ніж те, що вони робили з початку війни, вважає Ніксі. Реальність така, що рф дійсно має обмеження в тому, що вона може зробити. У нього обмежені робоча сила, обмежені фінанси, обмежені артилерійські боєприпаси, ракети, безпілотники.

Водночас військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розповів сайту "Телеграф", що наліт на москву може прискорити завершення війни та показав, що росіяни ненавидять "еліту".

"Ще один момент – це поява БПЛА біля дачі путіна та над престижними районами підмосков’я. Це було своєрідним посланням "еліті" – принесіть голову путіна, він більше не здатний забезпечити вам безпеку, саме він винний у ваших бідах. Атака виявила, що звичайні росіяни ненавидять "еліту" і хотіли б, щоб дрони над Рубльовкою мали бойову частину", — пише Попович.

Раніше "Телеграф"розповідав, що 30 травня десятки невідомих безпілотників атакували столицю росії. І хоча російські чиновники, як завжди, звинуватили в цьому Україну, у нашій країні свою причетність не підтверджують, а припускають, що це міг бути свідомий перехід штучного інтелекту на бік проти росії.