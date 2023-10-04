ЄС, США та росія провели таємні переговори перед одноденною війною за Карабах – ЗМІ

Таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між кремлем та Заходом

Представники США та ЄС таємно зустрічалися з топ-чиновниками з росії для обговорення питання про Нагірний Карабах за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав свою військову операцію щодо повернення контролю над територією. Переговори відбулися у Туреччині.

Таку інформацію розповсюдило Politico. Там посилаються на "власні джерела".

За даними видання, таємна зустріч відбулася 17 вересня у Стамбулі. Сторони намагалися чинити тиск на Азербайджан, щоб той припинив свою дев’ятимісячну блокаду Лачинського коридору, який веде у Нагірний Карабах. Вимагали пустити конвої гуманітарної допомоги з Вірменії.

Співрозмовник розповів Politico, що сторони на переговорах були зосереджені на тому, як забезпечити постачання продовольства та палива приблизно для 100 тисяч людей невизнаної республіки.

За даними видання, США представляв старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі Луї Боно. Від ЄС на зустріч прибув спецпредставник з Південного Кавказу та кризи в Грузії Тойво Клаара . Росіяни відправили на зустріч спецпредставника президента рф з нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном Ігоря Ховаєва.

У виданні зазначили, що ця таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між кремлем і Заходом щодо серйозних безпекових проблем після того, як вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року підірвало традиційну дипломатію.

Американський чиновник на умовах анонімності пояснив, що переговори провели у зв’язку з тим, що росія все ще "панує в регіоні".

"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим, тому що вони впливають на сторони, особливо тому, що зараз ми перебуваємо у нестабільному моменті", – сказав представник США.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав блискавичний наступ на невизнаний Нагірний Карабах. У регіон направили танки та війська під прикриттям важкої артилерії. Лідери карабахських вірменів були змушені здатися після 24 години завзятих боїв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як жила невизнана республіка Нагірний Карабах понад 30 років існування. Суперечки навколо цього регіону тривали віками.