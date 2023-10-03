Залишили по собі тільки гори сміття: з Нагірного Карабаху втекли майже всі вірмени (фото, відео)

У Нагірному Карабаху залишилося лише кілька сотень людей

Після того, як Азербайджан провів військову операцію в Нагірному Карабаху, населення невизнаної республіки суттєво поменшало. Майже всі вірмени поспішили виїхати з цієї території.

Про це повідомляють росЗМІ, зокрема "Медуза". На відео з колишньої столиці Нагірного Карабаху міста Степанакерт видно спорожнілі вулиці.

Місія ООН уперше за 30 років відвідала Нагірний Карабах. Раніше населення цього регіону оцінювали у 145 тисяч осіб, але пішла третина населення і зараз там залишилося не більше тисячі вірмен. Решта поспішила виїхати.

У Вірменії відреагували на це. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян назвав події у Нагірному Карабаху "етнічним чищенням".

У мережі з’явилися кадри із міста Степанакерт, їх публікують у соціальних мережах. На дорогах, які ведуть до міста, немає практично нікого, окрім азербайджанських поліцейських та російських "миротворців", які стоять на блокпостах. Вулиці пустельні, на них валяються коляски, іграшки та інші речі, які жителі невизнаної республіки кидали поспіхом.

Замість людей у кварталах видніються лише гори сміття, розбиті вітрини магазинів, які пограбовані, та зламане обладнання (каси, холодильники, термінали тощо). Але на деяких вулицях вечорами все ще горить світло, хоча освітлювати дорогу практично нема кому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як жила невизнана республіка Нагірний Карабах понад 30 років існування. Суперечки навколо цього регіону тривали віками.