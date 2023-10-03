Оставили после себя только горы мусора: из Нагорного Карабаха сбежали почти все армяне (фото, видео)

В Нагорном Карабахе осталось лишь несколько сотен человек

После того, как Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, население непризнанной республики существенно уменьшилось. Практически все армяне поспешили выехать с этой территории.

Об этом сообщают росСМИ, в частности "Медуза". На видео из бывшей столицы Нагорного Карабаха города Степанакерт видны опустевшие улицы.

Миссия ООН впервые за 30 лет посетила Нагорный Карабах. Ранее население этого региона оценивали в 145 тысяч человек, но ушла треть населения и сейчас там осталось не более тысячи армян. Все остальные поспешили выехать.

В Армении отреагировали на это. Премьер-министр Никол Пашинян назвал события в Нагорном Карабахе "этнической чисткой".

В сети появились кадры из города Степанакерт, их публикуют в социальных сетях. На дорогах, которые ведут к городу, нет практически никого, кроме азербайджанских полицейских и российских "миротворцев", которые стоят на блокпостах. Улицы пустынные, на них валяются коляски, игрушки и другие вещи, которые жители непризнанной республики бросали в спешке.

Вместо людей в кварталах виднеются только горы мусора, разбитые витрины магазинов, которые ограблены, и сломанное оборудование (кассы, холодильники, терминалы и так далее). Но на некоторых улицах по вечерам все еще горит свет, хотя освещать дорогу практически некому.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как жила непризнанная республика Нагорный Карабах больше 30 лет существования. Споры вокруг этого региона длились веками.