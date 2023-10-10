"Цілуємо в лоб": Іран відреагував на звинувачення у допомозі ХАМАС

На думку Ірану, Ізраїль зазнав поразки відразу за кількома напрямками

В Ірані заперечують свою причетність до організації нападу на Ізраїль. Там кажуть, що палестинці начебто все зробили самі.

Про це заявив керівник Ісламської республіки Іран аятола Алі Хаменеї. Він назвав звинувачення на адресу Ірану "пустослів’ям".

"Ми цілуємо в лоб і цілуємо руки розумних і талановитих проектувальників операції "Буря Аль-Акси" та палестинської молоді та пишаємося ними. Ті, хто займається пустослів’ям, стверджуючи, ніби недавній героїчний подвиг здійснили не палестинці, помиляються в розрахунках", — сказав він.

Він також заявив, що з початку операції "Потоп Аль-Акси" Ізраїль "зазнав поразки у військовій та розвідувальній сферах".

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше ми писали про те, що у нападі бойовиків на Ізраїль помітили іранський слід.