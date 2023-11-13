"Маневри, перегрупування", але не відступ. Повна історія російських "жестів доброї волі"

На початку кожен крок російської армії пояснював путін, але згодом почав удавати, що його це не стосується

Російські інформагенції опублікували інформацію про нібито перегрупування групи "Дніпро" на вигідніші позиції у Херсонській області на схід від річки Дніпро. Що на новомові було завуальованим повідомленням про відступ. За кілька хвилин його видалили, а міноборони рф поскаржилося на провокацію.

"Телеграф" вирішив пригадати повну історію російських жестів доброї волі.

Київщина

Битва за Київ була однією з найважливіших у на початку вторгнення рф. І за 40 днів ЗСУ вдалося перемогти росіян, витіснивши їх, погрожуючи оточенням. Це треба було якось пояснити й наприкінці березня у міноборони країни-окупанта заявили про "планове перегрупування", а не відступ. Тоді представник відомства сказав, що "планове перегрупування" військ відбувається на Київському та Чернігівському напрямах. Його метою є "активізація дій на пріоритетних напрямках".

Жест доброї волі

Речник кремля дмитро пєсков назвав "жестом доброї волі" відведення російської армії з Київської області. Мовляв, це допомагає створенню умов для російсько-українських переговорів, у ході яких можливі серйозні рішення. При цьому він наголосив, що рішення про виведення військ приймав особисто володимир путін.

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Ми можемо ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент путін наказав нашим військам піти з регіону",— сказав пєсков.

А згодом росія знову представила свій відступ я власну ініціативу, мовляв, їх ніхто не вибивав, а військові пішли самі. володимир путін потім пояснював на саміті "росія-Африка", що був погоджений проєкт нібито договору про мир. Мовляв, росію попросили відвести війська від Києва, щоб створити умови для укладання остаточного договору, а потім безсовісний "київський режим" відмовився від домовленостей.

Острів Зміїний

Минулого року росіяни накивали п'ятами з острова Зміїний під обстріли ЗСУ, цьому передував ряд різних обстрілів та операцій. Але згодом у міністерстві оборони рф відступ росіян з острова назвали "кроком доброї волі". Ігор Конашенков сказав, що для цього росіяни завдавали "потужне вогняне ураження" по ЗСУ за допомогою авіації, ракет і артилерії, "усіх винищивши", а саме понад 2 тисячі "українських та іноземних бойовиків", а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії.

Цікаво, що 30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах.

Харківщина

Втеча росіян з Харківського напрямку внаслідок контрнаступу-сюрпризу ЗСУ запам'ятається колонами покинутою окупантами техніки, що згодом називатимуть ленд-лізом від росіян. 10 вересня у зведенні міноборони росії визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні Херсонської області. Міністерство оприлюднило відео, де намагалось пояснити причини свого відступу. Речник Ігор Конашенков заявив, що все йде за планом.

"Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію "ДНР", проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", — наголосив він.

Мовляв, росіяни просто перегрупувалися.

Сам путін просто проігнорував втечу російських військових із Харківської області, натомість присвятивши день відкриттю колеса огляду.

У день звільнення Харківської області від російської армії путін зробив вигляд, що нічого не сталося і пішов відкривати колесо огляду у москві

Херсонщина

У день, коли росія оголосила про відступ із Херсона, президент рф відвідував неврологічну лікарню в москві і не коментував це. Мовчанка не переривалася й потім, коли свою версію подій опублікувало міноборони рф.

9 листопада 2022 року російські ЗМІ показали нараду генерала Суровікіна та міністра оборони шойгу. Суровікін доповів шойгу, що російське угруповання на правобережжі Херсонщини стримує українські атаки, але настав час "непростих рішень" (на них він натякав з 18 жовтня).

Нарада шойгу й Суровікіна

"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ", — резюмував Суровікін. У відповідь шойгу наказав залишити Херсон.

Згодом російські ЗМІ так називали відступ з Херсона:

На "Першому каналі" відступ назвали "перегрупуванням військ в районі Херсона".

На НТВ було комбо у вигляді "тривожної ситуації в районі Херсона", яка "потребує швидких та непростих рішень, зокрема, маневрів із перекидання російських підрозділів".

У програмі "60 минут" редактор журналу "Национальная оборона" Ігор Коротченко назвав здачу Херсона "важким рішенням". Ольга Скабєєва назвала відхід "плановим".

Видавати відступи за свої заслуги та прикрашати їх — це вміння, яке російська пропаганда освоїла блискавично. Раніше "Телеграф" писав, що у пропагандистів почалася істерика через поновлення роботи чорноморських портів.