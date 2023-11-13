В начале каждый шаг русской армии объяснял путин, но впоследствии стал притворяться, что его это не касается

Российские информагентства опубликовали информацию о якобы перегруппировке группы "Днепр" на более выгодные позиции в Херсонской области к востоку от реки Днепр. Что на новоязе было завуалированным сообщением об отступлении. Через несколько минут его удалили, а минобороны россии пожаловалось на провокацию.

"Телеграф" решил вспомнить полную историю российских жестов доброй воли.

Киевщина

Сражение за Киев было одним из важнейших в начале вторжения россии. И за 40 дней ВСУ удалось победить россиян, вытеснив их, угрожая окружением. Это нужно было как-то объяснить и в конце марта в минобороны страны-оккупанта заявили о "плановой перегруппировке", а не отступлении. Тогда представитель ведомства сказал, что "плановая перегруппировка" войск происходит на Киевском и Черниговском направлениях. Его целью является "активизация действий по приоритетным направлениям".

Жест доброй воли

Спикер кремля Дмитрий Песков назвал "жестом доброй воли" отвод российской армии из Киевской области. Мол, это помогает создать условия для российско-украинских переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. При этом он подчеркнул, что решение о выводе войск принимал лично владимир путин.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент пути приказал нашим войскам уйти из региона", — сказал песков.

А впоследствии россия снова представила свое отступление я собственную инициативу, мол, их никто не выбивал, а военные ушли сами. владимир путин затем объяснял на саммите "россия-Африка", что был согласован проект якобы договора о мире. Мол, россию попросили отвести войска от Киева, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, а затем бессовестный "киевский режим" отказался от договоренностей.

Остров Змеиный

В прошлом году россияне накидали пятками с острова Змеиный под обстрелы ВСУ, этому предшествовал ряд различных обстрелов и операций. Но впоследствии в министерстве обороны россии отступление россиян с острова назвали "шагом доброй воли". Игорь Конашенков сказал, что для этого россияне наносили "мощное огненное поражение" по ВСУ с помощью авиации, ракет и артиллерии, "всех истребив", а именно более 2 тысяч "украинских и иностранных боевиков ", а также более ста единиц бронетехники и артиллерии.

Интересно, что 30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах.

Харьковщина

Бегство россиян из Харьковского направления в результате контрнаступления-сюрприза ВСУ запомнится колоннами заброшенной оккупантами техники, которые впоследствии будут называть ленд-лизом от россиян. 10 сентября в возведении минобороны россии признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге Херсонской области. Министерство обнародовало видео, где пыталось объяснить причины своего отступления. Спикер Игорь Конашенков заявил, что все идет по плану.

"В течение трех суток проведена операция по сворачиванию и опрокидыванию изюмско-баллаклейской группировки войск на территорию "ДНР", проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", — подчеркнул он.

Мол, россияне просто перегруппировались.

Сам пути просто проигнорировал побег российских военных из Харьковской области, посвятив день открытию колеса обзора.

В день освобождения Харьковской области от российской армии путин сделал вид, что ничего не произошло и пошел открывать колесо обозрения в москве.

Херсонщина

В день, когда россия объявила об отступлении из Херсона, президент россии посещал неврологическую больницу в москве и не комментировал это. Молчание не прерывалось и потом, когда свою версию событий опубликовало минобороны россии.

9 ноября 2022 г. российские СМИ показали совещание генерала Суровикина и министра обороны шойгу. Суровикин доложил шойгу, что российская группировка на правобережье Херсонщины сдерживает украинские атаки, но пора "непростых решений" (на них он намекал с 18 октября).

Совещание шейга и Суровикина

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизнь наших военных и боеспособность группировки войск", — резюмировал Суровикин. В ответ шойгу отдал приказ покинуть Херсон.

Впоследствии российские СМИ так называли отступление из Херсона:

На "Первом канале" отступление назвали "перегруппировкой войск в районе Херсона".

На НТВ было комбо в виде "тревожной ситуации в районе Херсона", которая "нуждается в быстрых и непростых решениях, в частности, маневрах по опрокидыванию российских подразделений".

В программе "60 минут" редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал сдачу Херсона "трудным решением". Ольга Скабеева назвала уход "плановым".

Выдавать отступления за свои заслуги и украшать их – это умение, которое российская пропаганда освоила молниеносно. Ранее "Телеграф" писал, что у пропагандистов началась истерика из-за возобновления работы черноморских портов.