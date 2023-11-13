Не просто так: в украинской армии объяснили, зачем рф заявила об "отводе войск"

Отход российских войск из Херсонщины – дело времени

В Украине опровергли российскую новости об "отводе войск" рф с Херсонщины. Военные также объяснили, зачем это было нужно пропагандистам.

Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления (подразделение при Командовании ССО). По данным военных, в настоящий момент на фронте не зафиксировано никакого "отведения войск".

Передислокацию войск группировки "Днепр" противника в ЦНС называют информационной спецоперацией, которая имеет цель отвлечения Сил обороны.

"По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", — говорится в сообщении.

В это же время там отметили, что отход российских войск из Херсонщины – дело времени, а поэтому "по факту мы имеем лишь преждевременный релиз".

Напомним, что утром 13 ноября российские пропагандисты распространили информацию об отводе части российских войск с Херсонщины на более выгодные позиции. Уже через несколько минут эти сообщения были удалены, а в Минобороны рф объяснили их якобы чьей-то "провокацией".

Ранее мы писали о том, зачем рф прет на Авдеевку, что сейчас там происходит и какие у этого перспективы.