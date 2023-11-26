У росії оголосили у розшук прессекретаря гіганта соцмереж Meta: про кого йдеться та чим він розлютив росіян

Facebook, Instagram і X заборонені в рф

Росіяни оголосили у розшук прессекретаря американського технологічного гіганта Meta Енді Стоуна. МВС росії не надає інформації, що його інкримінують.

Проте відомо, що у 2022 році у Москві визнали Meta "терористичною та екстремістською організацією". Про це інформує російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Стоун "оголошений у розшук за статтею Кримінального кодексу рф", — повідомляє агентство з посиланням на базу даних міністерства.

Скриншот з сайту російського відомства

У березні 2022 року росіяни порушили кримінальну справу про заклики до насильства та вбивств щодо росіян у зв'язку з діями співробітників Meta. Тоді у росії зазначили, що прессекретар компанії Енді Стоун у соцмережі повідомив про тимчасове зняття компанією Meta на своїх платформах Facebook, Instagram і WhatsApp заборони на заклики до насильства щодо російських військових, назвавши це формою політичного самовираження.

Західні соціальні медіаплатформи, такі як Facebook, Instagram і X (раніше відомі як Twitter), були заборонені в росії, наразі вони доступні в країні лише через VPN.

Раніше "Телеграф" писав, що цифровий гігант Meta, який володіє соцмережами Instagram та Facebook, коригує свою політику щодо контенту про український полк "Азов". Тепер його виключено зі списку небезпечних осіб та організацій, складеного компанією.