Facebook більше не банитиме за "Азов": компанія Меta переглядає ставлення до полку

Але Білецький у списку залишився

Цифровий гігант Meta, який володіє соцмережами Instagram та Facebook, коригує свою політику щодо контенту про український полк "Азов". Тепер його виключено зі списку небезпечних осіб та організацій, складеного компанією.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Журналісти повідомляють, що остання зміна виключає "Азов" зі списку небезпечних осіб та організацій.

"Ця зміна дозволить членам полку "Азов" створювати облікові записи в Facebook та Instagram і публікувати контент, не побоюючись його видалення, якщо тільки він не порушує правила компанії щодо контенту", — йдеться у статті.

Крім того, цей крок компанії також дозволить іншим користувачам відкрито висловлювати свою підтримку "Азову" в соціальних мережах компанії.

"Зсув у політиці пішов за місяцями ретельного вивчення того, як гігант соціальних мереж проводить межу між підтримкою свободи вираження думок про війну та пом’якшенням риторики, яка може призвести до небезпечних або насильницьких наслідків в автономному режимі. Наглядова рада Meta, незалежна група вчених, активістів та експертів, які контролюють рішення Meta про модерацію контенту, в останні місяці стверджував, що компанія зайшла надто далеко у придушенні контенту, який критикує авторитарні уряди чи лідерів", — пише TWP.

У матеріалі вказується, що полк "Азов" викликав суперечки та побоювання, що він "привертає до своїх лав екстремістів". Однак у Meta вивчили ситуації і тепер заявляють, що полк "Азов" відокремлений від "вкрай правого націоналістичного руху "Азов"".

"Зазначається, що український уряд має офіційне командування та контроль над підрозділом", — йдеться у статті.

При цьому, пише видання, інші "елементи руху "Азов", включаючи Національний корпус та її засновника Андрія Білецького, як і раніше, перебувають у списку небезпечних осіб та організацій.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, високо оцінив рішення Meta та особливо виділив президента Meta у міжнародних справах Ніка Клегга, колишнього віце-прем’єр-міністра Великобританії.

"Дуже багато означає для кожного українця. Новий підхід набирає чинності поступово", — написав Федоров у Twitter.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає і що являє собою легендарний полк "Азов".

Також ми повідомляли, що в якому стані в Туреччині перебувають українські командири з "Азовсталі".