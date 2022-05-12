Легендарний полк, який наводить страх на армію рф: фото відважних бійців

Легендарний полк "Азов" один з найбоєздатніших підрозділів української армії і так люто ненавидимий у росії.

Окремий загін спеціального призначення "Азов" — це відважні професійні бійці, яких так бояться в російській армії.

Вони знищували російських окупантів вісім років тому і продовжують боротися із ворогом і тепер. Чого тільки вартий героїчний опір захисників Маріуполя, які в жахливих умовах продовжують тримати оборону "Азовсталі".

Кореспондент "Телеграфу" побував на одній із баз найвідомішого військового формування у країні та подивився, як живуть та тренуються бійці.

Азовці підрозділу зберігають наймогутнішу мотивацію воювати. Регулярні тренування зміцнюють дух та бажання бити російських окупантів. Всі бійці у відмінній фізичній формі з великою кількістю цікавих татуювань.

Українські бійці

Азовці люблять татуювання

Очевидно, цей автомобіль вже побував у бою

На цій базі дислокується загін полку

Бійці полку "Азов" завжди готові дати відсіч ворогам. Зброя азовців готова до бою, щоби гідно відповісти на вогонь загарбників української землі.

Мужні військові завжди готові захищати Україну

Зброя завжди готова до бою

Український військовий

Багато часу військові проводять у тренуваннях та вдосконаленні своїх бойових навичок, проте треба і відпочивати. Але довго розслаблятись немає часу, війна триває.

Азовці тренуються та відпочивають на базі

Але довго розслаблятися немає часу

Серед сильних чоловіків можна зустріти і молодих гарних дівчат, які стали на захист Батьківщини.

Ось така краса також служить у лавах легендарного полку

Дівчина розповіла журналістам про свою службу в армії

Фото: Ян Доброносов

Довідка. Полк "Азов" — підрозділ у складі Національної гвардії України. Був сформованій у травні 2014 року в Маріуполі з добровольців, спочатку як батальйон Патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ України, у вересні 2014 року був розгорнутий у полк, у листопаді 2014 року переведений до складу Національної гвардії України. Полк "Азов" брав активну участь у військових операціях на території проведення АТО (Антитерористична операція), ООС (Операція об’єднаних сил) та в інших регіонах країни. Проводив різні тренування у м. Бердянськ (Запорізька область), а також патрулював територію поблизу м. Маріуполь.

Зазначимо, що саме бійці полку "Азов" стали головними захисниками Маріуполя — вони кілька місяців вели бої з росіянами, відтягуючи на себе велику кількість сил і сповільнюючи наступ на Донбасі.

З кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі "Азовсталь", але вони продовжують боротьбу.

Бійці просять іноземних політиків вплинути на російського диктатора володимира путіна.

На думку заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара ("Калини"), саме третя сторона може вплинути на результат долі вцілілих бійців.