Легендарный полк, который наводит страх на армию рф: фото отважных бойцов

Легендарный полк "Азов" одни из самых боеспособных подразделений украинской армии и так люто ненавидимый в россии.

Отдельный отряд специального назначения "Азов" — это отважные профессиональные бойцы, которые наводят ужас на российскую армию.

Они уничтожали российских оккупантов восемь лет назад и продолжают сражаться с врагом и теперь. Чего только стоит героическое сопротивление защитников Мариуполя, которые в ужасных условиях продолжают держать оборону "Азовстали".

Корреспондент "Телеграфа" побывал на одной из баз самого известного воинского формирований в стране и посмотрел, как живут и тренируются бойцы.

Азовцы подразделения сохраняют мощнейшую мотивацию воевать. Регулярные тренировки укрепляют дух и желание бить российских оккупантов. Все бойцы в отличной физической форме с обилием интересных татуировок.

Украинские бойцы

Азовцы любят татуировки

По всей видимости этот автомобиль уже побывал в бою

На этой базе дислоцируется отряд полка

Бойцы полка "Азов" всегда готовы дать отпор врагам. Оружие азовцев готово к бою, чтобы достойно ответить на огонь захватчиков украинской земли.

Мужественные военные всегда готовы защищать Украину

Оружие всегда готово к бою

Украинский военный

Много времени военные проводят в тренировках и усовершенствовании своих боевых навыков, однако нужно и отдыхать. Но долго расслабляться нет времени, война продолжается.

Азовцы тренируются и отдыхают на базе

Но долго расслабляться нет времени

Среди сильных мужчин можно встретить и молодых красивых девушек, которые стали на защиту своей Родины.

Вот такая красота также служит в рядах легендарного полка

Девушка рассказала журналистам о своей службе в армии

Фото: Ян Доброносов

Справка. Полк "Азов" — подразделение в составе Национальной гвардии Украины. Было сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, в сентябре 2014 года было развёрнуто в полк, в ноябре 2014 года переведено в состав Национальной гвардии Украины. Полк "Азов" активно участвовал в военных операциях на территории проведения АТО (Антитеррористическая операция), ООС (Операция объединенных сил) и в других регионах страны. Проводил разные тренировки в г. Бердянск (Запорожская область), а также патрулировал территорию вблизи г. Мариуполь.

Отметим, что именно бойцы полка "Азов" стали главными защитниками Мариуполя — они несколько месяцев вели бои с россиянами, оттягивает на себя большое количество сил и замедляя наступление на Донбассе.

С конца апреля украинские защитники заблокированы на заводе "Азовсталь", но продолжают борьбу.

Бойцы просят иностранных политиков повлиять на российского диктатора владимира путина.

По мнению заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара ("Калины"), именно третья сторона может повлиять на исход судьбы уцелевших бойцов.