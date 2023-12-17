Відомого російського бойовика-"русича" збираються запроторити за ґрати у Фінляндії: він воював проти України

Нациста підозрюють у скоєнні злочинів проти України

Російського бойовика Воїслава Тордена (він же Ян "Слов’ян" Петровський), якого знову затримали у Фінляндії, вимагають заарештувати. Нациста підозрюють у скоєнні злочинів проти України.

Про це повідомляє Yle. Відповідну вимогу висунула Центральна кримінальна поліція Фінляндії.

Згідно з ордером на арешт, ймовірні злочини були скоєні у 2014-2015 роках. У повітовому суді Гельсінкі інформагентству STT повідомили, що засідання у справі відбудеться у понеділок, 18 грудня, у другій половині дня.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе раніше ухвалив рішення почати попереднє розслідування ймовірних злочинів Тордена в Україні. За його словами, слідство відбудеться у Фінляндії, оскільки за рішенням Верховного Суду Торден не може бути екстрадований в Україну.

Торден заперечує всі звинувачення.

Нагадаємо, що Ян Петровський є одним із лідерів "неонацистського угруповання "Русич". Воно воювало з українськими силами в Луганську та Донецьку. Група також має зв’язки з "Вагнером". Сам бойовик до 2016 року проживав у Норвегії, але був заарештований і депортований з країни через зв’язки з екстремістськими рухами.

Нагадаємо, що після того, як "Воїслава Тордена" було затримано, російське неонацистське угруповання "Русич" відмовилося воювати проти українців.