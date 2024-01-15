Статки найбагатших людей світу подвоїлись: хто увійшов до п'ятірки топмільярдерів

Майже 60% населення світу стали біднішими

Сукупні статки п’яти найбагатших людей світу з 2020 року зросли більш ніж удвічі до 869 мільярдів доларів. Водночас 4,7 мільярда людей збідніли на 0,2%.

Про це повідомляє організація боротьби з бідністю Oxfam, пише Reuters. У звіті, опублікованому під час зустрічі бізнес-еліти цього тижня на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, зазначається, що мільярдер зараз або керує, або є головним акціонером 7 із 10 найбільших компаній світу.

За оцінками Oxfam, 148 провідних корпорацій отримали 1,8 трильйона доларів прибутку, що на 52 відсотки більше в середньому за 3 роки. Це дозволило виплатити значні виплати акціонерам, навіть коли мільйони працівників зіткнулися з кризою вартості життя, оскільки інфляція призвела до скорочення реальних зарплат.

Oxfam підкреслює, що їх звіт, заснований на даних різних джерел від Міжнародної організації праці та Світового банку до щорічного списку найбагатших людей Forbes, показує, що такі прагнення далекі від здійснення. Згідно з дослідженням, із 1600 найбільших корпорацій світу лише 0,4% публічно зобов’язалися виплачувати працівникам прожитковий мінімум і підтримувати прожитковий мінімум у своїх ланцюжках створення вартості.

Також зазначається, що зростання багатства п'ятірки найбільших мільярдерів з поправкою на інфляцію було зумовлене значним зростанням активів генерального директора Tesla Ілона Маска, голови LVMH Бернара Арно, Джеффа Безоса з Amazon, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона та інвестора Уоррена Баффета. Тим часом майже 800 мільйонів працівників спостерігали, як заробітна плата за останні два роки не встигає за інфляцією, що призвело в середньому до 25 днів втрати річного доходу на працівника.

Нагадаємо, засновник Amazon та генеральний директор Blue Origin Джеф Безос не поділяє ідей щодо колонізації інших планет людством, як це робить Ілон Маск зі своїми спробами створити базу на Марсі. Натомість він вважає, що в майбутньому люди житимуть на численних космічних станціях, а на Землю повертатимуться хіба що на відпочинок.