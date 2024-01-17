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"Якщо Північна Корея спровокує нас...": президент Південної Кореї відповів на погрози Кім Чен Ина

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль Новина оновлена 17 січня 2024, 14:08
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото фото з відкритих джерел

Глава Південної Кореї заявив, що збройні сили країни мають переважний потенціал реагування

Президент Південної Кореї Юн Сок Ель пригрозив покаранням для КНДР "у кілька разів сильнішим" у разі провокацій з її боку. Це сталося після заяв північнокорейського диктатора Кім Чен Ина про те, що Південну Корею потрібно вписати в конституцію як "ворожу країну №1".

Кім Чен Ин виступив із закликом внести зміни до конституції, щоб закріпити нове визначення Південної Кореї та зобов’язання Північної Кореї "повністю окупувати" південнокорейську територію у разі війни. Своєю чергою, Юн Сок Йоль заявив, що нинішній уряд Південної Кореї відрізняється від будь-якого іншого, пише Yohnap.

"Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів сильнішими", - сказав Юн Сок Йоль.

Також він додав, що коли Кім Чен Ин сказав, що не визнаватиме північну розмежувальну лінію, яка є фактичною межею між країнами, він зробив "політичну провокацію".

"Звичайна тактика замаскованого світу, що загрожує вибором між війною і миром, більше не буде працювати. Фальшивий мир, який ми заробляємо, наразившись на загрози провокацій, тільки піддасть нашу безпеку ще більшій небезпеці", — підсумував президент Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2024 року Кім Чен Ин зробив гостру заяву у бік Південної Кореї, назвавши країну "найворожішою державою".

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#Північна Корея #Південна Корея #Ким Чен Ин