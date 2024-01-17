"Якщо Північна Корея спровокує нас...": президент Південної Кореї відповів на погрози Кім Чен Ина

Глава Південної Кореї заявив, що збройні сили країни мають переважний потенціал реагування

Президент Південної Кореї Юн Сок Ель пригрозив покаранням для КНДР "у кілька разів сильнішим" у разі провокацій з її боку. Це сталося після заяв північнокорейського диктатора Кім Чен Ина про те, що Південну Корею потрібно вписати в конституцію як "ворожу країну №1".

Кім Чен Ин виступив із закликом внести зміни до конституції, щоб закріпити нове визначення Південної Кореї та зобов’язання Північної Кореї "повністю окупувати" південнокорейську територію у разі війни. Своєю чергою, Юн Сок Йоль заявив, що нинішній уряд Південної Кореї відрізняється від будь-якого іншого, пише Yohnap.

"Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів сильнішими", - сказав Юн Сок Йоль.

Також він додав, що коли Кім Чен Ин сказав, що не визнаватиме північну розмежувальну лінію, яка є фактичною межею між країнами, він зробив "політичну провокацію".

"Звичайна тактика замаскованого світу, що загрожує вибором між війною і миром, більше не буде працювати. Фальшивий мир, який ми заробляємо, наразившись на загрози провокацій, тільки піддасть нашу безпеку ще більшій небезпеці", — підсумував президент Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2024 року Кім Чен Ин зробив гостру заяву у бік Південної Кореї, назвавши країну "найворожішою державою".