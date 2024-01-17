Всупереч словами прем’єра країни: у Словаччині скасували заборону на експорт зброї в Україну

Гучні слова прем’єра Словаччини могли бути просто передвиборчою компанією

Парламент Словаччини підтримав правку, яке дозволить Міноборони країни самостійно схвалювати експорт зброї за межі країни. Це повністю суперечить словам словацького прем’єра Роберта Фіцо, який заявив, що більше не передасть Києву "жодної кулі".

Про це повідомляє Politico. Ця правка відкриває словацьким державним та приватним збройовим компаніям шлях до продовження військової допомоги Україні.

Законодавчий орган схвалив зміну незначною більшістю голосів. При цьому президент Словаччини Зузана Чапутова наклала вето на цей законопроєкт, який "схвалили в прискореному порядку" незадовго до Різдва. Вона пояснила це тим, що Міноборони країни нібито не має експертних ресурсів, щоб оцінити ризики від продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки Словаччини.

Критики цієї зміни стверджують, що антизбройова позиція Роберта Фіцо щодо України була нібито спрямована на те, щоб залучити якнайбільше голосів до своєї партії Smer (Курс). Вони не виключають, що насправді за партією стоять олігархи, які тільки виграють від постачання зброї в Україну.

"Олігархи з оборонного сектору, які стоять за Smer, багато виграють від можливості продавати свою продукцію в Україні, і завжди було зрозуміло, що вони продовжать свої постачання", - сказав Politico Ярослав Надь, колишній міністр оборони Словаччини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після масштабних атак на Україну на початку 2024 року президент Словаччини Зузана Чапутова змінила ставлення до військової допомоги. Вона закликала передати нашій країні потрібну зброю для самозахисту.