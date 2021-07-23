США і Німеччина уклали угоду щодо "Північного потоку-2": Що про це пишуть в західних ЗМІ

Угода між США і Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік - 2" майже нікого не влаштовує. На Капітолійському пагорбі республіканці, такі як сенатор Тед Круз, висловили обурення, а демократи, такі як сенатор Тім Кейн, висловили стурбованість. В Європі українці відчувають себе заляканими, а поляки розчаровані. Про це пише видання "Axios" в своєму огляді ситуації, що склалася.

Україна та союзники США на східному фланзі НАТО стверджують, що трубопровід полегшить Москві ізоляцію Києва і тиск на Європу. Вони кажуть, що угода між США і Німеччиною недостатньо вирішує ці проблеми.

Однак для Росії і Німеччини угода є підтвердженням завершення будівництва газопроводу, який Білий дім Байдена назвав "кремлівським геополітичним проектом, що загрожує європейській енергетичній безпеці".

Німеччина пообіцяла "вжити заходів на національному і домагатися ефективних заходів на європейському рівні, включаючи санкції", якщо Росія спробує "використовувати енергію в якості зброї" або припинить подачу газу через свого сусіда.

Німеччина також обіцяє використовувати "всі доступні важелі", щоб гарантувати, що Росія продовжить угоду, за якою Україна буде щорічно отримувати близько 3 млрд доларів у вигляді транзитних зборів. Незрозуміло, чи є у цієї обіцянки якісь перспективи.

Німеччина також пообіцяла створити "зелений фонд", щоб допомогти Україні модернізувати свій енергетичний сектор.

Адміністрація Байдена обережно підкреслила, що з Україною консультувалися протягом усього процесу. Але радник президента України Володимира Зеленського повідомив виданню "Axios", що кроки, оголошені в середу, 21 липня, не виправдовують їх очікувань і абсолютно не вирішують проблеми безпеки України.

Україна і Польща також опублікували спільну заяву, в якій говориться, що цих кроків "недостатньо". Про це повідомляється видання "Euronews" на своєму сайті.

Відповідаючи на питання "Axios" щодо заперечень з боку України, високопоставлений чиновник адміністрації президента США наполягав на тому, що угода знизить ризик для України.

Поки члени адміністрації Байдена завершували угоду з Німеччиною, вони працювали з українцями, щоб призначити дату візиту президента Зеленського в Білий дім, який, як спочатку заявив український президент, відбудеться в цьому місяці.

Але візит призначений на 30 серпня, коли Конгрес вже не буде засідати, і Зеленському буде набагато важче згуртувати опозицію в окрузі Колумбія проти трубопроводу.

Минулого місяця держсекретар Ентоні Блінкен засвідчив, що завершення будівництва трубопроводу було "доконаним фактом" і що санкції завдадуть ще більшої шкоди відносинам з Німеччиною, які значно погіршилися при президенті Трампі.

Під час зустрічі президента Байдена з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні минулого тижня Зеленський написав у Твіттері: "Я вважаю, що наші американські та німецькі партнери будуть спільно протидіяти агресору, а не заохочувати його. І ніякого рішення по Україні без України".

Сенатор Джим Ріш (Род-Айдахо), головний республіканець в комітеті Сенату з міжнародних відносин, заявив у вівторок, що пропонована угода "сповнена обіцянок і запевнень, але мало що пропонує в плані значущих заходів щодо вирішення ключових проблем, загроз національній безпеці, які "Північний потік-2" являє собою для союзників і інтересів США".

Кілька інших республіканців у Конгресі підтримали ці настрої.

Інтернет-видання "NBCNews" в своїй статті "Спочатку Трамп, а зараз Байден: Україна відчуває, що її американський союзник кинув її" пише про те, що Україна покладала великі надії на президентство Байдена після того, як зіткнулася з вимогами колишнього президента Дональда Трампа, який затримав військову допомогу, просячи уряд Зеленського викопати компромат на сім'ю Байдена, щоб допомогти перемогти на переобранні. Цей епізод призвів до першого імпічменту Трампа.

Але Байден приголомшив Україну в травні цього року, коли його адміністрація вирішила скасувати санкції проти компанії і генерального директора, який спостерігає за будівництвом російського газопроводу в Європу, - проекту, проти якого категорично заперечують Україна і її східноєвропейські сусіди.

Незважаючи на неодноразові заперечення з боку України, а також двопартійної групи законодавців, Байден утримався від просування санкцій, спрямованих на запобігання завершенню проекту, відомого як "Північний потік 2". Адміністрація заявила, що цей крок дасть час на розробку компромісної угоди з Німеччиною, яка підтримала трубопровід.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, сказав, що у Києва виникло "відчуття зради" через ставлення до нього з боку Байдена, особливо після того, що він пережив під час перебування Трампа на цій посаді.

"Це дуже слабка дипломатична робота адміністрації Байдена", - сказав Гербст, науковий співробітник Атлантичної ради. "За п'ять місяців переговорів з Німеччиною вони нічого не отримали".

Білий дім заявив, що Байден з нетерпінням чекає можливості привітати Зеленського в Вашингтоні в серпні і що "візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії" на сході України, а також співробітництва в області "енергетичної безпеки" і підтримки "зусиль Зеленського щодо боротьби з корупцією".

За словами Гербста і двох помічників конгресменів, безпосередньо обізнаних щодо цих питань, офіційні особи адміністрації в останні дні попередили Україну, щоб вона публічно не засуджувала американо-німецьку угоду і не виступала проти неї на зустрічах з членами Конгресу.

"Їм сказали замовкнути і проковтнути цю ситуацію", - сказав Джон Гербст.

Офіційні особи категорично спростували версію про те, що зустріч була спочатку запланована на початок літа або що вона була відкладена через тертя між урядами двох країн з приводу трубопроводу.

Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря з політичних питань, заявила, що адміністрація ніколи не просила Україну не піднімати тему "Північного потоку – 2".

"Я хочу повторити, що тут ми не вжили жодних дій, щоб змусити Україну замовкнути. Україна - суверенна держава, і вона сама висловлюється з цього приводу", - заявила Нуланд на слуханнях в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Під час правління Обами Нуланд була високопоставленим дипломатом, яка курирувала політику України після вторгнення Росії на Кримський півострів країни. Про це також пише інтернет-видання "Aljazeera".

Відповідно до угоди США з Німеччиною, Нуланд заявила, що Берлін зобов'язався вжити заходів, якщо Росія спробує "використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України".

США і Німеччина підтримають продовження чинної угоди про щорічний транзит газу між Росією і Україною на суму 3 млрд доларів на період після 2024 року, заявила Нуланд. Вашингтон буде "шукати, домагатися і використовувати важелі впливу, щоб спробувати домогтися продовження угоди на 10 років", - сказала вона.

Але було неясно, як адміністрація Байдена і Німеччина змогли б переконати Росію продовжити поточний контракт на транзит газу, який закінчується за три роки.

"Послухайте, це погана ситуація і поганий трубопровід, але ми повинні допомогти захистити Україну, і я відчуваю, що ми зробили деякі важливі кроки в цьому напрямку з цією угодою", - сказала Нуланд законодавцям.

В рамках угоди Німеччина також погодилася інвестувати в новий фонд на 1 млрд доларів, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії і підвищити свою енергетичну безпеку.

"Це геополітична помилка поколінь, від якої через десятиліття майбутні російські диктатори будуть отримувати мільярди доларів прибутку щорічно", - сказав сенатор-республіканець Тед Круз з Техасу на слуханнях в Сенаті. "І буде використовувати цей трубопровід для економічного шантажу Європи через десятиліття".

Сенатор-демократ Жанна Шахін з Нью-Гемпшира, яка закликала адміністрацію Байдена вжити заходів щодо запобігання завершенню будівництва трубопроводу, заявила, що не впевнена, що американо-німецька угода буде ефективною.

"Хоча я з нетерпінням чекаю, коли адміністрація поінформує мене щодо остаточних деталей угоди, я скептично ставлюся до того, що цього буде достатньо, коли ключовий гравець за столом - Росія - відмовиться грати за правилами", - сказала Шахін.

Члени Партії Зелених в Німеччині назвали американсько-німецьку угоду "гіркою невдачею в області захисту клімату", яка завдасть шкоди Україні і допоможе Путіну.

"У той час, коли Путін створює масовий риторичний і військовий тиск на Україну і знову ставить під сумнів суверенітет країни, Вашингтон і Берлін посилають Москві невірні сигнали", - заявили Олівер Крішер, заступник голови парламентської групи партії, і Мануель. Сарразін, представник східноєвропейської політики.

У спільній заяві США і Німеччина підкреслили, що вони "твердо підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і обраний європейський шлях".

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