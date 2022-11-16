Їхній час уже минув: стильні речі 2022 року, які не мають майбутнього у 2023 (фото)

Пік актуальності цього одягу та взуття вже спав, і навряд чи швидко підніметься.

Кожен сезон дизайнери та стилісти пропонують модницям все нові та нові трендові речі, при тому, що є ще база, яка актуальна завжди, та речі, які ще у тренді, але вже не на піку своєї популярності. Саме про такий одяг та взуття ми хочемо розповісти вам сьогодні.

Стиліст під ніком styleme.by в Інстаграм опублікувала у своєму модному блозі добірку неймовірно стильних трендів 2022 року, які у новому 2023 році такими популярними вже не будуть. Щобільше, на них чекає досить швидкий спад. Якщо у вас такі речі в гардеробі вже є, ви можете продовжувати їх носити, адже поки що вони в тренді, а ось купувати нові — вже не варто.

Тренди, які не варто "нести" в 2023 рік

Легінси зі штрипками

Грубі чоботи на масивній підошві

Шуба крою Max Mara Teddy

Ромбоподібна стежка, дрібна

Джинси з розрізами

Стьогані дуті сумки на ланцюжку

Рукави буфи

Багато дрібних кілець на пальцях

Ланцюги на шиї в кілька ярусів

Раніше "Телеграф" писав, у чому зустріти Новий рік-2023 — вибір стильних яскравих святкових образів для натхнення.