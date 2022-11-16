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Їхній час уже минув: стильні речі 2022 року, які не мають майбутнього у 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди, що йдуть у 2023 році Новина оновлена 16 листопада 2022, 12:01
Тренди, що йдуть у 2023 році. Фото pexels.com

Пік актуальності цього одягу та взуття вже спав, і навряд чи швидко підніметься.

Кожен сезон дизайнери та стилісти пропонують модницям все нові та нові трендові речі, при тому, що є ще база, яка актуальна завжди, та речі, які ще у тренді, але вже не на піку своєї популярності. Саме про такий одяг та взуття ми хочемо розповісти вам сьогодні.

Стиліст під ніком styleme.by в Інстаграм опублікувала у своєму модному блозі добірку неймовірно стильних трендів 2022 року, які у новому 2023 році такими популярними вже не будуть. Щобільше, на них чекає досить швидкий спад. Якщо у вас такі речі в гардеробі вже є, ви можете продовжувати їх носити, адже поки що вони в тренді, а ось купувати нові — вже не варто.

Тренди, які не варто "нести" в 2023 рік

  • Легінси зі штрипками
Тренди, що минають — легінси зі штрипками
  • Грубі чоботи на масивній підошві
Тренди, що йдуть — рибальські чоботи
  • Шуба крою Max Mara Teddy
Треди, що відходять, — шуби Тедді
  • Ромбоподібна стежка, дрібна
Тренди, що йдуть — дрібна стібка
  • Джинси з розрізами
Тренди, що йдуть — джинси з розрізами
  • Стьогані дуті сумки на ланцюжку
Тренди, що йдуть — дуті сумки
  • Рукави буфи
Треди, що відходять, — рукава буфи
  • Багато дрібних кілець на пальцях
Тренди, що відходять — багато кілець
  • Ланцюги на шиї в кілька ярусів
Тренди, що відходять, — кілька ланцюжків

Раніше "Телеграф" писав, у чому зустріти Новий рік-2023 — вибір стильних яскравих святкових образів для натхнення.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Тренди