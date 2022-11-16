Їхній час уже минув: стильні речі 2022 року, які не мають майбутнього у 2023 (фото)
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Пік актуальності цього одягу та взуття вже спав, і навряд чи швидко підніметься.
Кожен сезон дизайнери та стилісти пропонують модницям все нові та нові трендові речі, при тому, що є ще база, яка актуальна завжди, та речі, які ще у тренді, але вже не на піку своєї популярності. Саме про такий одяг та взуття ми хочемо розповісти вам сьогодні.
Стиліст під ніком styleme.by в Інстаграм опублікувала у своєму модному блозі добірку неймовірно стильних трендів 2022 року, які у новому 2023 році такими популярними вже не будуть. Щобільше, на них чекає досить швидкий спад. Якщо у вас такі речі в гардеробі вже є, ви можете продовжувати їх носити, адже поки що вони в тренді, а ось купувати нові — вже не варто.
Тренди, які не варто "нести" в 2023 рік
- Легінси зі штрипками
- Грубі чоботи на масивній підошві
- Шуба крою Max Mara Teddy
- Ромбоподібна стежка, дрібна
- Джинси з розрізами
- Стьогані дуті сумки на ланцюжку
- Рукави буфи
- Багато дрібних кілець на пальцях
- Ланцюги на шиї в кілька ярусів
Раніше "Телеграф" писав, у чому зустріти Новий рік-2023 — вибір стильних яскравих святкових образів для натхнення.