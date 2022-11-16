Их время уже прошло: стильные вещи 2022 года, у которых нет будущего в 2023 (фото)
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Пик актуальности этой одежды и обуви уже спал, и вряд ли быстро поднимется.
Каждый сезон дизайнеры и стилисты предлагают модницам все новые и новые трендовые вещи, при том, что есть еще база, которая актуальна всегда, и вещи, которые еще в тренде, но уже не на пике своей популярности. Именно о такой одежде и обуви мы хотим рассказать вам сегодня.
Стилист под ником styleme.by в Инстаграм опубликовала в своем модном блоге подборку невероятно стильных трендов 2022 года, которые в новом 2023 году такими популярными уже не будут. Более того, их ждет достаточно быстрый спад. Приметка: если у вас такие вещи в гардеробе уже есть, вы можете продолжать их носить, ведь пока что они в тренде, а вот покупать новые — уже не стоит.
Уходящие тренды, которые не стоит "нести" в 2023 год
- Леггинсы со штрипками
- Грубые сапоги на массивной подошве
- Шуба кроя Max Mara Teddy
- Ромбовидная стёжка, мелкая
- Джинсы с разрезами
- Стёганые дутые сумки на цепочке
- Рукава буфы
- Много мелких колец на пальцах
- Цепи на шее в несколько ярусов
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