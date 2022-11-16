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Их время уже прошло: стильные вещи 2022 года, у которых нет будущего в 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Уходящие тренды в 2023 году Новость обновлена 16 ноября 2022, 12:01
Уходящие тренды в 2023 году. Фото pexels.com

Пик актуальности этой одежды и обуви уже спал, и вряд ли быстро поднимется.

Каждый сезон дизайнеры и стилисты предлагают модницам все новые и новые трендовые вещи, при том, что есть еще база, которая актуальна всегда, и вещи, которые еще в тренде, но уже не на пике своей популярности. Именно о такой одежде и обуви мы хотим рассказать вам сегодня.

Стилист под ником styleme.by в Инстаграм опубликовала в своем модном блоге подборку невероятно стильных трендов 2022 года, которые в новом 2023 году такими популярными уже не будут. Более того, их ждет достаточно быстрый спад. Приметка: если у вас такие вещи в гардеробе уже есть, вы можете продолжать их носить, ведь пока что они в тренде, а вот покупать новые — уже не стоит.

Уходящие тренды, которые не стоит "нести" в 2023 год

  • Леггинсы со штрипками
Уходящие тренды - леггинсы со штрипками
  • Грубые сапоги на массивной подошве
Уходящие тренды - рыбацкие сапоги
  • Шуба кроя Max Mara Teddy
Уходящие тренды - шубы Тедди
  • Ромбовидная стёжка, мелкая
Уходящие тренды - мелкая стежка
  • Джинсы с разрезами
Уходящие тренды - джинсы с разрезами
  • Стёганые дутые сумки на цепочке
Уходящие тренды - дутые сумки
  • Рукава буфы
Уходящие тренды - рукава буфы
  • Много мелких колец на пальцах
Уходящие тренды - много колец
  • Цепи на шее в несколько ярусов
Уходящие тренды - несколько цепочек

Ранее "Телеграф" писал, в чем встретить Новый год-2023 – подборка стильных ярких праздничных образов для вдохновения.

Теги:
#Мода #Женская мода #Тренды