Их время уже прошло: стильные вещи 2022 года, у которых нет будущего в 2023 (фото)

Пик актуальности этой одежды и обуви уже спал, и вряд ли быстро поднимется.

Каждый сезон дизайнеры и стилисты предлагают модницам все новые и новые трендовые вещи, при том, что есть еще база, которая актуальна всегда, и вещи, которые еще в тренде, но уже не на пике своей популярности. Именно о такой одежде и обуви мы хотим рассказать вам сегодня.

Стилист под ником styleme.by в Инстаграм опубликовала в своем модном блоге подборку невероятно стильных трендов 2022 года, которые в новом 2023 году такими популярными уже не будут. Более того, их ждет достаточно быстрый спад. Приметка: если у вас такие вещи в гардеробе уже есть, вы можете продолжать их носить, ведь пока что они в тренде, а вот покупать новые — уже не стоит.

Уходящие тренды, которые не стоит "нести" в 2023 год

Леггинсы со штрипками

Грубые сапоги на массивной подошве

Шуба кроя Max Mara Teddy

Ромбовидная стёжка, мелкая

Джинсы с разрезами

Стёганые дутые сумки на цепочке

Рукава буфы

Много мелких колец на пальцах

Цепи на шее в несколько ярусов

Ранее "Телеграф" писал, в чем встретить Новый год-2023 – подборка стильных ярких праздничных образов для вдохновения.